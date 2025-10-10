Dolar
41,7130 %0,23
Euro
48,4205 %0,44
Gram Altın
5.367,80 % 0,56
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Taşacak Bu Deniz Eleni Kimdir? Ava Z. Yaman Hakkında Bilgiler

Taşacak Bu Deniz Eleni Kimdir? Ava Z. Yaman Hakkında Bilgiler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Taşacak Bu Deniz Eleni Kimdir? Ava Z. Yaman Hakkında Bilgiler
Okunma Süresi: 2 dk

TRT 1’in merakla beklenen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerini paylaştığı dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Eleni oldu. Eleni karakterinin derinliklerine inmek isteyen seyirciler, Ava Z. Yaman hakkında bilgi arayışına girdi. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Z. Yaman kimdir ve kaç yaşındadır?

Dizinin Teması ve Eleni Karakteri

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz, senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası taşıyan bir yapım. Dizi, Karadeniz’in sert atmosferinde geçen etkileyici hikâyesi ile izleyicilere duygusal bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Diziye dair izleyici ilgisi, özellikle Eleni karakterinin derinliği ile daha da artmış durumda. Eleni, iki düşman ailenin arasında kalmış bir kurtarıcı rolünü üstleniyor ve dik duruşunun arkasında şefkat bekleyen kırık bir kalp barındırıyor.

Ava Z. Yaman Kimdir?

Ava Z. Yaman, 2006 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Mert Fırat ve Birce Akalay ile birlikte rol aldığı Bir Derdim Var dizisinde yaşadı. Bu dizideki Özge karakteri ile dikkatleri üzerine çekerek, oyunculuk becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Geleceğin yıldızlarından biri olarak görülen Ava Z. Yaman, Taşacak Bu Deniz dizisi ile izleyicilerin gönlünde yer edinmeyi hedefliyor. Eleni karakterinin zengin duygusal yapısı ve hikayesi, Yaman’ın oyunculuk yeteneklerini daha da ön plana çıkaracak gibi görünüyor. Genç oyuncunun kariyerinde nasıl bir yol alacağı, seyirciler tarafından merakla takip ediliyor.

#Seohaber
#Taşacak Bu Deniz Eleni
#Taşacak Bu Deniz Eleni Kim
#Ava Z. Yaman Kim
#Ava Yaman Kim
#Ava Yaman Yaş
Aile Kurumunu Güçlendirmek Gerekiyor
Aile Kurumunu Güçlendirmek Gerekiyor
#Politika / 10 Ekim 2025
Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı
Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı
#Magazin / 10 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
Gündem
Kuzey İrlanda - Slovakya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)
Kuzey İrlanda - Slovakya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)
iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!
iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
Türksat’tan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Modem Satışı' Aramalarına Dikkat!
Türksat’tan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Modem Satışı' Aramalarına Dikkat!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nda Ailelere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı'nda Ailelere Sahip Çıkma Vurgusu Yaptı
Yıldız Tilbe’nin Yüzündeki İzler Gündem Oldu
Yıldız Tilbe’nin Yüzündeki İzler Gündem Oldu
Gençler "Uzay ve Havacılık" Kampında Buluşacak
Gençler "Uzay ve Havacılık" Kampında Buluşacak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft