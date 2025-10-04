Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi

DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi'nde tutuklu terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Bu ziyaret, Barış ve Demokratik Toplum Süreci çerçevesinde çatışmasızlığın devam ettiği bir dönemde gerçekleşti ve tarafların beklentileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Görüşmenin İçeriği ve Öcalan'ın Mesajları

Açıklamada, Öcalan ile yapılan görüşmenin yaklaşık üç buçuk saat sürdüğü belirtildi. Öcalan, bu süreçte elde edilen barış ortamının, birçok kişinin özverisi ve emeği sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Söz konusu süreç, bir yıl önce başlamış olup, Türkiye'de yaşanan çatışmaların önlenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Öcalan, "Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir" şeklinde ifadeler kullanarak, bu yaklaşımın Türkiye’nin iç ve dış sorunlarının çözümünde temel alınması gerektiğini savundu.

Demokratik Müzakere ve Hukuksal Gereklilikler

Öcalan, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal ilişkilerde öncelikli bir konumda olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, "27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız" diyerek, mevcut hukuksal gerekliliklerin tespit edilmesi ve uygulanmasının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, sürecin geleceği açısından hukukun işlevselliği ve bütüncül bakış açısının önemi vurgulandı.

Öcalan'ın Vizyonu

Son olarak, Öcalan, Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklama, hem siyasi hem de toplumsal bağlamda önemli bir mesaj niteliği taşıyor. DEM Parti heyetinin Öcalan ile gerçekleştirdiği bu görüşme, Türkiye'deki barış sürecinin geleceği açısından dikkatle izleniyor. Tarafların bu süreçteki tutumları ve beklentileri, ilerleyen dönemlerdeki gelişmeler üzerinde belirleyici bir etki yaratabilir.