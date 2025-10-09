Şule Aydın'ın Eşi Levent Aydın Kimdir, Şule Aydın Boşandı mı?

Gazeteci ve televizyon sunucusu Şule Aydın, medya dünyasında dikkat çeken bir figür olarak öne çıkıyor. İstanbul doğumlu olan Aydın, Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine medya alanında yön vermeye başladı. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans yaparak devam eden Aydın, bu süreçte akademik birikimini derinleştirerek gazetecilik alanında kendine sağlam bir yer edindi.

Kariyer Yolu

Şule Aydın, gazetecilik kariyerine muhabirlik ve editörlük yaparak başladı. Televizyon dünyasına adım attığında ise, özellikle Halk TV’de sunduğu “Şule Aydın ile Kayda Geçsin” programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Programda ele aldığı toplumsal ve siyasi konular, Aydın’ın eleştirel ve içten üslubuyla birleşerek izleyicilerin ilgisini çekti. Daha önce Tele1 ekranlarında Enver Aysever ile birlikte “Ayrıntılar” programını sunan Aydın, burada da gündemin önemli başlıklarını yorumlayarak izleyici sayısını artırdı.

2022 yılında Halk TV’ye geri dönen Aydın, 2025 Mart’ında Rasim Ozan Kütahyalı’nın kanala katılmasının ardından istifa etti. Şu anda, YouTube kanalında “Tımarhanede Bu Hafta” adlı programı ile bağımsız yayıncılığa devam ediyor. Aydın, yalnızca bir ekran yüzü değil, aynı zamanda “Kriz ve Stres Yönetimi”, “Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi” ve “Turizmde Güncel Konular ve Eğilimler” isimli kitaplarıyla da tanınan bir yazardır. Eğitim geçmişi ve medya tecrübesini harmanlayarak, iletişim ve yönetim konularında etkili çalışmalara imza atmaktadır.

Özel Hayatı

Şule Aydın, özel hayatını genellikle göz önünde yaşamaktan kaçınsa da, sosyal medyada sevgilisi Akın Saatçi ile yaptığı paylaşımlar zaman zaman gündeme gelmektedir. Akın Saatçi, spor eğitmeni, model ve oyuncu kimliği ile tanınmaktadır. İkilinin uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı bilinmektedir. Aydın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı sade ve samimi paylaşımlar, takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Halk TV’den ayrılışının ardından bağımsız gazetecilik yolunda ilerleyen Şule Aydın, şu anda kendi dijital medya projelerine odaklanmış durumdadır. Sosyal medya hesapları üzerinden gündeme dair yorumlar yapmaya devam eden Aydın, yeni yayın formatları üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir. Hem akademik hem de medya alanındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Şule Aydın, Türkiye’nin saygın kadın gazetecilerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.