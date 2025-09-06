Sözleşmeli Zabıt Katibi Sınavı Tarihi Açıklandı

Adalet Bakanlığı, Sözleşmeli Zabıt Katibi alım sürecine dair önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Adayların merakla beklediği Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri, Bakanlık tarafından yayınlandı. Bu gelişme, sınav tarihini öğrenmek isteyen adaylar için büyük bir önem taşıyor.

Sınav Tarihi ve Detayları

Sözleşmeli Zabıt Katibi sınavı, 13 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca, bu sınavın detayları ve uygulamalı sınav metinleri de açıklanmış durumda. Sınavın gerçekleştirilmesi için belirlenen takvim, adaylar için dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç oluşturuyor.

Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri, sınava katılacak adayların hazırlık sürecinde önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bu metinler, adayların sınavda nasıl bir performans göstermeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olacak. Adayların, bu belgeleri dikkatlice inceleyerek sınav için en iyi şekilde hazırlanmaları önerilmektedir.

Detaylı bilgi ve sınav metinlerine ulaşmak için Adalet Bakanlığı'nın resmi web sayfası ziyaret edilebilir. Adayların, bu süreçte güncel duyuruları takip etmeleri, sınav için hazırlıklarını planlamaları açısından son derece önemlidir. Sınav tarihinin belirlenmesi, adayların motivasyonunu artırırken, aynı zamanda hazırlık süreçlerini de hızlandıracaktır.