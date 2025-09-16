Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazetecilere Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önemli dış politika meselelerine dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, özellikle İsrail'in Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini yineleyerek, uluslararası hukuka ve sisteme yapılan saldırıları eleştirdi.

İsrail'in Saldırıları ve Filistin Desteği

Erdoğan, İsrail'in Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını "haydutluk" olarak nitelendirerek, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka açık bir meydan okuma olduğunu belirtti. "İsrail, bölgedeki haydutluklarını pervasızca sürdürüyor. Bu alçakça saldırı, bağımsız ve barış yanlısı bir ülkenin egemenliğinin aleni ihlalidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin Filistin davasının bayraktarı olma misyonuna devam edeceğini vurguladı.

BM Genel Kurulu ve İki Devletli Çözüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen "New York Bildirgesi" hakkında değerlendirmelerde bulundu. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik adımların tarihi bir gelişme olduğunu belirten Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 142 ülkenin kabul oyu vermesinin, Filistin meselesinde diplomatik dengeleri kökten değiştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin iki devletli çözüm tezinin, küresel ölçekte bir ortak irade haline geldiğini vurguladı.

İsrail'in İdeolojik Yaklaşımları

Erdoğan, İsrail yönetiminin dini bir misyon değil, sapkın bir ideolojiyi temsil ettiğini savunarak, "Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece Siyonizm’in uyduruk masallarını anlatıyor," dedi. Türkiye’nin, BM şartlarının devletlerin toprak bütünlüğünü koruduğunu hatırlatarak, "Vadedilmiş topraklar" anlayışının hukuken geçersiz olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Netanyahu’nun ideolojik olarak Hitler ile benzerlik taşıdığını öne sürdü ve bu ideolojinin zararlı etkilerine dikkat çekti.

İslam Dünyasına Birlik Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının İsrail’in saldırılarına karşı birleşmesi gerektiğini belirtti. "İslam dünyası, peygamberlerine yönelik bu alçak saldırıya ilimle, irfanla karşılık vermelidir," şeklinde konuştu. Ayrıca, İslam ülkelerinin güvenlik, iş birliği ve istihbarat paylaşımı gibi konularda mekanizmalar geliştirmelerinin önemine değindi.

Suriye ile İlişkiler ve Barış Süreci

Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabaların sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı, Suriye yönetimi ile sıkı bir diyalog içinde olduklarını açıkladı. "Suriye’de herkesin kucaklandığı bir yönetim iş başında," dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Desteği Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile olan ilişkiler hakkında da konuştu. KKTC’nin haklarının Türkiye’nin haklarıyla eş değer olduğunu belirterek, "Türkiye, uluslararası hukuk zemininde ve Birleşmiş Milletler kararlarında meşru şekilde tanınan garantörlük haklarına sahiptir," dedi. Kıbrıs'ın tarih boyunca bölgesel ve küresel güçlerin çıkar hesaplarına sahne olduğunu hatırlatarak, bu durumun yeni acılara yol açmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıntılar geliyor...