Siyaset, Ticaret ve Tartışmaların Odağındaki İsim Aliye Uzun Kimdir?

Son yıllarda Türkiye gündeminde sıkça yer alan Aliye Uzun, siyasi geçmişi, iş hayatı ve yaşadığı silahlı saldırı olayı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Özellikle tartışmalı ilişkiler ağı ile anılan Uzun, kamuoyunda hem iş kadını hem de siyasetçi olarak bilinmektedir.

Siyasi Geçmiş ve İş Hayatı

Aliye Uzun, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Beşiktaş İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemde siyasete ilk adımlarını atmıştır. Bu rol, onun siyasi teşkilatlar içinde tanınmasını sağlamış, aynı zamanda iş hayatında da etkin bir figür olarak öne çıkmasına katkıda bulunmuştur. Uzun, turizm sektörü başta olmak üzere çeşitli ticari faaliyetlerde yer alarak iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Medya kaynaklarına göre, “ALİYES” adında bir derginin sahibi olduğu ve bu dergide siyasi röportajlar yayınladığı iddiaları da bulunmaktadır.

Tartışmalı İlişkiler Ağı

Aliye Uzun’un adı, özellikle Naci Şerifi Zindaşti ve Burhan Kuzu ile bağlantılı olaylarla anılmaktadır. Bazı haber kaynaklarında, Uzun’un Zindaşti'nin danışmanı olarak çalıştığı ve çeşitli ticari işler ile dergi basımında ona destek verdiği öne sürülmektedir. Ayrıca, Zindaşti ile dönemin AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu’nun seçim çalışmaları sonrasında tanıştığı ve bu tanışıklığın yat alım-satım gibi ticari meseleler üzerinden şekillendiği iddiaları bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye'deki siyasetin yüksek eşiği ile organize suç dünyası arasında tartışmalı bir ilişki olduğuna dair kamuoyundaki algıları derinleştirmiştir. Uzun'un ismi, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla da gündeme gelmiştir.

Suadiye'de Silahlı Saldırı

Nisan 2023'te Aliye Uzun, İstanbul Suadiye'de yürüyüş yaparken silahlı saldırıya uğramış ve bu olay sonucunda diz kapağından yaralanmıştır. Saldırı, medyada geniş yankı bulmuş ve arkasındaki olası nedenler hakkında çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Olayın ardından, Uzun'un geçmişteki bağlantıları ve iş ilişkileri yeniden incelenmeye başlanmıştır.