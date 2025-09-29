Simav'da 17 Saatte 234 Artçı Deprem Kaydedildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası 17 saat içinde büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, bu süreçte yaşanan sarsıntılar, bölgedeki deprem aktivitesinin ne denli yoğun olduğunu gözler önüne seriyor.

Depremin Zamanlaması ve Etkileri

Dün saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ana depremden sadece 13 dakika sonra, 4.0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Ardından, sırasıyla 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. Bugün saat 01.48'de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntı ise, bölgedeki deprem fırtınasının en yüksek seviyesini temsil etti. Takip eden saatlerde, 3.5 büyüklüğündeki bir başka sarsıntı daha yaşandı. Toplamda 234'ten fazla artçı sarsıntının kaydedildiği bu süreç, Kütahya'nın deprem potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hasar Durumu ve Resmi Açıklamalar

Depremin etkileri, Simav'ın yanı sıra İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde de hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonucunda 8 metruk evde hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca, Simav'daki Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında da çatlaklar oluştuğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını duyurarak, bölgede tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Geçmişteki Sarsıntılar ve Artçı Sarsıntılar

Simav'daki bu deprem, sadece yerel halkı değil, aynı zamanda çevre illerde yaşayanları da endişelendirdi. Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos akşamı meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede benzer bir artçı sarsıntı süreci yaşanmıştı. O dönemde bir kişi yaşamını yitirmiş ve 29 kişi yaralanmıştı. Sındırgı ve çevresindeki artçı sarsıntılar hala devam etmekte olup, bu durum yerel halkın kaygılarını artırıyor.

Simav'daki son depremler, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak, bu tür olayların sık yaşandığını göstermektedir. Uzmanlar, bölgede meydana gelen sarsıntıların devam edebileceği konusunda halkı bilgilendirirken, yetkililer de gerekli önlemleri almaya devam ediyor.