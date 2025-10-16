Dolar
41,8652 %0,23
Euro
48,8567 %0,43
Gram Altın
5.732,56 % 1,26
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Sigaraya Dev Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu?

Sigaraya Dev Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Sigaraya Dev Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu?
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye genelinde milyonlarca sigara kullanıcısını etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, PM (Philip Morris) sigara grubuna yönelik zam kararını duyurdu. 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu zam, sigara fiyatlarında geniş bir etki yaratması bekleniyor.

Sigara Fiyatlarındaki Artış

Dündar, yaptığı paylaşımda “Sigaraya beklenen zam geldi, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yapılan zam ile birlikte, PM grubuna ait sigara fiyatlarının 5 TL arttığını belirten Dündar, yeni fiyatların en ucuz sigara için 82 TL, en pahalı sigara için ise 105 TL olduğunu açıkladı. Bu durum, sigara kullanıcılarının günlük harcamalarında önemli bir değişiklik yaratma potansiyeline sahip.

Diğer Sigara Gruplarında Zam Beklentisi

Ayrıca, Erol Dündar’ın açıklamaları doğrultusunda, yalnızca PM grubuna ait sigaralar değil, diğer sigara markalarının da bu hafta içerisinde benzer oranlarda zam yapması öngörülüyor. Bu gelişme, Türkiye'deki sigara fiyatları üzerinde genel bir artış trendinin yaşanacağını gösteriyor. Tütün ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle tiryakiler arasında büyük bir merak ve araştırma konusu haline geldi.

Sigara fiyatlarındaki bu artış, tütün ürünlerine yönelik tüketim alışkanlıklarını da etkileyebilir. Kullanıcılar, bu fiyat değişikliklerinin ardından tercihlerini gözden geçirme ihtiyacı hissedebilir. Türkiye'deki sigara pazarının dinamikleri, bu tür zamların ardından nasıl şekilleneceği yönünde dikkatle izleniyor. Önümüzdeki günlerde bu duruma ilişkin gelişmelerin, hem tüketici davranışlarını hem de tütün sektörünün genel gidişatını etkileyip etkilemeyeceği merakla bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'dan 9 Ayda 2,6 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı
Güneydoğu Anadolu'dan 9 Ayda 2,6 Milyar Dolarlık Hububat İhracatı
#Gündem / 16 Ekim 2025
Trump, Modi'nin Rusya'dan Petrol Alımını Durduracağına Dair Açıklama Yaptı
Trump, Modi'nin Rusya'dan Petrol Alımını Durduracağına Dair Açıklama Yaptı
#Politika / 16 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Opera Air’ı İndiren Her 10 Kullanıcı için Bir Kedi Evi!
Opera Air’ı İndiren Her 10 Kullanıcı için Bir Kedi Evi!
Gündem
Eşref Rüya'nın 18. Bölümünde Neler Oldu? Yeni Bölüm Ne Zaman Geliyor?
Eşref Rüya'nın 18. Bölümünde Neler Oldu? Yeni Bölüm Ne Zaman Geliyor?
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Yeniden Bir Araya Geldi
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Yeniden Bir Araya Geldi
2,1 Milyar Dolarlık 5G İhalesi Bugün Gerçekleştirilecek
2,1 Milyar Dolarlık 5G İhalesi Bugün Gerçekleştirilecek
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Transfer: Efe Fettahoğlu Anlaşması
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Transfer: Efe Fettahoğlu Anlaşması
Sinop'un Türkeli İlçesinde Balıkçılar Gecede 3 Bin 200 Palamut Avladı
Sinop'un Türkeli İlçesinde Balıkçılar Gecede 3 Bin 200 Palamut Avladı
Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Açıklamalar Yapıldı
Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Açıklamalar Yapıldı
Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı
Adana'da 400 Metrelik Kablo Hırsızlığı İnternetsiz Bıraktı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft