Sigaraya Dev Zam Geldi! En Ucuz Sigara Ne Kadar Oldu?

Türkiye genelinde milyonlarca sigara kullanıcısını etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, PM (Philip Morris) sigara grubuna yönelik zam kararını duyurdu. 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu zam, sigara fiyatlarında geniş bir etki yaratması bekleniyor.

Sigara Fiyatlarındaki Artış

Dündar, yaptığı paylaşımda “Sigaraya beklenen zam geldi, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Yapılan zam ile birlikte, PM grubuna ait sigara fiyatlarının 5 TL arttığını belirten Dündar, yeni fiyatların en ucuz sigara için 82 TL, en pahalı sigara için ise 105 TL olduğunu açıkladı. Bu durum, sigara kullanıcılarının günlük harcamalarında önemli bir değişiklik yaratma potansiyeline sahip.

Diğer Sigara Gruplarında Zam Beklentisi

Ayrıca, Erol Dündar’ın açıklamaları doğrultusunda, yalnızca PM grubuna ait sigaralar değil, diğer sigara markalarının da bu hafta içerisinde benzer oranlarda zam yapması öngörülüyor. Bu gelişme, Türkiye'deki sigara fiyatları üzerinde genel bir artış trendinin yaşanacağını gösteriyor. Tütün ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar, özellikle tiryakiler arasında büyük bir merak ve araştırma konusu haline geldi.

Sigara fiyatlarındaki bu artış, tütün ürünlerine yönelik tüketim alışkanlıklarını da etkileyebilir. Kullanıcılar, bu fiyat değişikliklerinin ardından tercihlerini gözden geçirme ihtiyacı hissedebilir. Türkiye'deki sigara pazarının dinamikleri, bu tür zamların ardından nasıl şekilleneceği yönünde dikkatle izleniyor. Önümüzdeki günlerde bu duruma ilişkin gelişmelerin, hem tüketici davranışlarını hem de tütün sektörünün genel gidişatını etkileyip etkilemeyeceği merakla bekleniyor.