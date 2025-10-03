Serkan Çiçek Kimdir? MOSSAD Ajanı mı, Ne Yaptı, Yakalandı mı?

Son günlerde Türkiye'nin güvenlik gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ortak yürüttüğü operasyon neticesinde, İsrail'in gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı belirlenen Serkan Çiçek gözaltına alındı. Bu olay, Türkiye’deki casusluk faaliyetlerinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

MOSSAD ile Bağlantıları Tespit Edildi

MİT'in yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek’in, İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi’nde görevli Faysal Rasheed ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Çiçek’in Rasheed ile iletişimi, bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık teklifinin kabul edilmesiyle derinleşti. Bu durum, Çiçek'in MOSSAD ile olan ilişkisini daha da belirgin hale getirdi.

Kimliğini Değiştirip Dedektiflik Bürosu Açtı

Soruşturma sırasında, asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu anlaşılan Serkan Çiçek’in, mali zorluklar nedeniyle ismini değiştirdiği ve 2020 yılında “Pandora Dedektifliği” adıyla bir dedektiflik bürosu açarak yeni bir iş alanına yöneldiği belirlendi. Bu geçiş, onun dedektiflik faaliyetlerine yönelmesine sebep olmuş ve bu süreçte MOSSAD’ın dikkatini çekmesine yol açmıştır.

Casusluk Ağı ile İlişkileri Araştırıldı

Çiçek’in, daha önce İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışarak çeşitli işbirlikleri gerçekleştirdiği tespit edildi. MİT’in soruşturması, Çiçek’in dedektiflik faaliyetleri sırasında nasıl bir ağın parçası haline geldiğini ve MOSSAD ile nasıl bir iletişim kurduğunu detaylandırdı. Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında bir hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtarak 31 Temmuz 2025 tarihinde WhatsApp üzerinden Çiçek ile irtibata geçti.

4 Bin Dolar Karşılığında Takip İsteği

Rasheed'in, Serkan Çiçek’ten İstanbul Başakşehir’de yaşayan bir Filistinli aktivisti 4 gün süreyle takip etmesini istediği ve bu talep doğrultusunda 1 Ağustos 2025 tarihinde 4 bin dolar değerinde kripto para ödediği öğrenildi. Çiçek, hedef şahsın kimliğini araştırarak onun Filistinli bir aktivist olduğunu tespit etti. Ancak, daha önce benzer bir casusluk faaliyetinden dolayı 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Kuş’un durumunu bilmesine rağmen, Rasheed’in teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Bu gelişmeler, Türkiye'deki istihbarat ve güvenlik alanındaki faaliyetlerin karmaşıklığını ve uluslararası casusluk ilişkilerinin ne denli derinleştiğini gözler önüne serdi. Olayın detayları ve gelişmeler, güvenlik birimleri tarafından titizlikle takip edilmeye devam ediyor.