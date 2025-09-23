Dolar
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından

Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından

Yayınlanma
14
Serdar Yağbasan'ın Vefatı: Eğitim Dünyasında Derin Bir Kaybın Ardından
Okunma Süresi: 2 dk

Konya'nın eğitim camiasında önemli bir figür olan Serdar Yağbasan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veren Yağbasan, öğrencileri ve eğitimciler arasında derin bir üzüntü yarattı. Eğitim alanında bıraktığı izler ve katkılarıyla hatırlanacak olan Yağbasan'ın vefatı, Konya halkını da derinden etkiledi.

Serdar Yağbasan'ın Sağlık Durumu

Serdar Yağbasan, son 10 gündür Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteydi. Yaşının ilerlemesiyle birlikte sağlık sorunları kronikleşmiş ve son döneminde ciddi bir hal almıştı. Ailesi, kesin ölüm nedeni hakkında net bir açıklama yapmamış olsa da, uzun süre devam eden sağlık problemlerinin yaşam kaybına sebep olduğuna dair bilgiler edinilmiştir.

Eğitim ve Meslek Hayatı

1941 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Serdar Yağbasan, eğitim hayatına İvriz Öğretmen Okulu ve Malatya Akçadağ Öğretmen Okulu'nda başlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı. Yağbasan, öğretmenlik ve yöneticilik kariyerine Karaman Özyurt, Gaziantep Nurdağ, Konya Mevlana Ortaokulu ve Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi gibi önemli eğitim kurumlarında devam etti. Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde birçok öğrenci yetiştirdi ve kurucu ile rehber öğretmen olarak görev aldı.

Eğitim Dünyasında Bıraktığı İzler

Serdar Yağbasan, yalnızca ders anlatan bir öğretmen olmanın ötesinde, eğitim felsefesine katkı sunan bir düşünce lideriydi. Disiplini, sanatçı yönü ve vizyoner duruşuyla birçok eğitimciye ilham kaynağı oldu. Onu yakından tanıyanlar, onu "büyük üstat" olarak tanımlamaktadır. Yaşamı boyunca yüzlerce öğrenciye hem akademik hem de insani değerler açısından yol gösteren Yağbasan, Konya'nın ötesinde Türkiye genelindeki eğitim çevreleri tarafından da takdir edilmiştir.

Cenaze Töreni Bilgileri

Serdar Yağbasan için düzenlenecek cenaze töreni, bugün ikindi namazının ardından Konya Kurtuluş Bilâl-i Habeş Camii'nde gerçekleştirilecektir. Törenin ardından naaşı Kurtuluş Mezarlığı'na defnedilecektir. Eğitim camiası, ailesi ve sevenleri, onu son yolculuğuna uğurlamak üzere bir araya gelecektir.

