Şarkıcı Güllü'nün Ölümündeki Gizem: İntihar mı, Doğal Nedenler mi?

Arabesk-fantezi müziğin sevilen ismi Güllü, ani ölümüyle sevenlerini derinden sarstı. Sanatçının Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Bu trajik olay, sosyal medyada "Güllü kimdir?", "Güllü intihar mı etti?" ve "Güllü neden öldü?" gibi birçok sorunun sorulmasına neden oldu.

Oğuldan Açıklama: Asılsız İddialara Yanıt

Güllü'nün oğlu, yaşanan olay hakkında yaptığı açıklamada, annesinin bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. "Üzücü bir haber vermek için bu mesajı yayınlıyorum. Annemi, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece aniden yaşanan bir kaza sonucu kaybettik," ifadelerini kullanan oğlu, ailelerinin bu süreçte yaşadığı acıyı dile getirdi. Ayrıca, sosyal medyada dolaşan intihar iddialarının asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür söylemlerin acılı süreçte ailelerinin duygularını daha da yaraladığını ifade etti.

Güllü'nün Hayatı ve Sanat Kariyeri

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. Genç yaşta müzik kariyerine düğün salonlarında sahne alarak başlayan sanatçı, 1990'lı yıllarda Roman müziği ile adını duyurdu. "Kasımpaşalı Güllü" olarak tanınan sanatçı, müziğe erken yaşlarda başlamış olmasına rağmen ilk evliliğinden sonra bir süre müziği bırakmak zorunda kaldı. 1996 yılında Gürol Gülter ile evlenen Güllü, bu evlilikte şiddet mağduru oldu ve 2000 yılında boşandı. İki çocuğu bulunan Güllü, boşanmasının ardından müzik kariyerine geri dönerek popülerliğini sürdürdü.

Unutulmaz Şarkıları ve Müzikal Etkisi

Güllü, kariyeri boyunca birçok hit parçaya imza attı. "Kasımpaşalıyım", "Gülüm Var", "Oyuncak Gibi", "Varlığın Yeter" ve "Her Şeyim Oldun" gibi eserler, sanatçının repertuarında öne çıkan yapıtlar arasında yer alıyor. Bu şarkılar, Güllü'nün hayranları tarafından büyük bir sevgiyle dinlenmekte ve Türk müziğine önemli bir katkıda bulunmuştur. Müzikal yeteneği, onu döneminin en çok dinlenen isimlerinden biri haline getirmiş, yaşadığı dramlar ise hayat hikayesini daha da derinleştirmiştir.

Güllü'nün beklenmedik ölümü, Türk müziğinde büyük bir boşluk yaratırken, hayranları onun eserlerini dinleyerek anısını yaşatmaya devam edecektir. Bu olay, sanatçının müziğinin ve hayatının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.