Şanlıurfa Bölge Kan Merkezi Ne Zaman Kurulacak?

Kan Stoklarının Azalması Üzerine Hızlanan Bağış Kampanyaları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kan bağışlarının azalması, Şanlıurfa'da kan stoklarının kritik seviyelere düşmesine neden oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Kızılay ekipleri Emirgan Aktarma Merkezinde bağış kampanyalarına hız kazandırdı. Bu süreçte, vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesi için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kurumların destekleri de büyük önem taşıyor ve ilk olumlu yanıt, GAP Havalimanı çalışanlarından geldi. Havalimanında bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan kan bağışı faaliyetinin 16.00'a kadar devam edeceği duyuruldu.

‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ Sloganıyla Yürütülen Kampanya

‘Birbirimize Candan Bağlıyız’ sloganıyla başlatılan kampanya, kan bağışının toplum üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Kampanya sırasında katılımcılara, kan bağışının yararları hakkında çeşitli bilgiler sunuluyor. Bu bilgiler arasında; düzenli kan bağışının kalp ve damar sağlığını koruyacağı, kan hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlayacağı ve stres seviyelerini azaltacağı gibi önemli noktalar yer alıyor. Ayrıca, vücuttaki demir seviyelerinin dengelenmesinin bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceği de belirtiliyor.

Şanlıurfa'nın Kan İhtiyacı ve Gaziantep'e Bağımlılık

Şanlıurfa'nın günlük kan ihtiyacı, Gaziantep Bölge Kan Merkezi'nden karşılanıyor. Bu bağlamda, Kızılay’a bağışlanan kanlar, Gaziantep'e gönderilerek burada işlenip depolanıyor. Şanlıurfa'nın Suriyelilerle birlikte yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen, bölgeye özgü bir kan merkezi olmaması büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Bu durum, hem yerel halkın hem de sağlık otoritelerinin dikkatini çekmiş durumda.

TBMM'ye Taşınan Önerge ve Beklentiler

Bölgedeki kan ihtiyacının karşılanması için adımlar atılması gerektiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşındı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Sağlık Bakanlığı'na konuyla ilgili bir soru önergesi sundu. Bu önerge, Şanlıurfa'da bir bölge kan merkezinin kurulmasının gerekliliğini vurguluyor. Yerel halk, bu talebin dikkate alınmasını ve kan merkezi kurulması için gerekli adımların bir an önce atılmasını bekliyor.