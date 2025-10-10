Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Alımı Başvuru Süreci ve Şartları

Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınladığı ilan ile toplam 2.764 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek ve temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ile hastane klinik destek elemanı pozisyonları için gerçekleştirilecektir. Başvurular, 8 Ekim 2025 tarihinde başlayarak 13 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Adayların, başvuru süreci hakkında detayları ve şartları dikkatlice incelemeleri önem taşımaktadır.

Başvuru Süreci

Adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecekler. Başvurular, esube.iskur.gov.tr adresinden alınacak ve her aday yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilecektir. Başvuruların il düzeyinde ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre değerlendirileceği belirtilmiştir. Ayrıca, başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri esas alınacaktır.

Başvuru Koşulları

Sağlık Bakanlığı'nın işçi alımına başvuran adayların taşıması gereken başvuru şartları arasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları sağlamak, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak ve başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak yer almaktadır. Ayrıca, ilgili pozisyon için gerekli olan eğitim düzeyinden mezun olma şartı da aranmaktadır. Adayların ayrıca, sağlık durumlarının görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmediğini belgelemeleri gerekecektir.

Kadro Dağılımı

Alım yapılacak kadrolar arasında, 1.948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 hastane klinik destek elemanı bulunmaktadır. Bu dağılım, Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatındaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılmış olup, ilgili pozisyonlar için belirlenen şartları taşıyan adayların değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Kapsamlı Bilgilendirme

Adayların başvuru yapmadan önce, ilan metninde yer alan tüm açıklamaları dikkatlice okumaları gerektiği vurgulanmaktadır. Yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunan adayların, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından, güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları gibi süreçlerin de gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 işçi alımı için gerçekleştirdiği başvuru süreci, sağlık sektöründe istihdam olanaklarını artırmayı ve iş gücünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Adayların, belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlamaları ve gerekli şartları yerine getirmeleri önem arz etmektedir.