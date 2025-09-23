Sağlık Bakanlığı 2. Etap Personel Alımında Son Durum: Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için planladığı 35 bin sözleşmeli sağlık personeli alımının ikinci etabı için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk etapta yapılan atamaların ardından geriye kalan 17 bin kontenjanın ne zaman doldurulacağı merak konusu oldu. Adaylar, başvuru kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor.

17 Bin Personel Alımı İçin Bekleyiş

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı personel alım sürecinin ikinci etabı, toplamda 17 bin sağlık personelini kapsıyor. Adayların başvuru yapabilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun tarihi büyük bir heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu yeni atamaların özellikle büyük şehirlerdeki yoğun hastanelerin ve kırsal bölgelerdeki personel açıklarının kapatılmasına yardımcı olacağını bildirdi.

Hizmet Kalitesi Artacak

Yeni atamaların, hasta ve sağlık personeli oranında önemli bir iyileşme sağlayacağı ifade ediliyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu atamaların sağlık sisteminin güçlenmesi açısından kritik bir adım olduğunu belirtti. Yapılacak alımlarla birlikte, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin bir kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Düzenli Alımlar Devam Edecek

Memişoğlu, toplamda 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımının ilk aşamasının tamamlandığını ve 18 bin kişinin atandığını hatırlattı. Kalan 17 bin personelin atama sürecinin bu ay Cumhurbaşkanlığına iletildiğini ve en kısa sürede ilanlarının yapılacağını açıkladı. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde düzenli alımların devam edeceği müjdesini verdi.

KPSS Tercih Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanacak?

2025 yılı ikinci alımında, branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025/5 tercih kılavuzu ile belirlenecek. Ancak, henüz resmi bir kılavuz yayımlanmadı. KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

İlk Etapta Alınan Personelin Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın ilk etapta gerçekleştirdiği 18 bin personel alımının branşlara göre dağılımı da netleşti. İlk atamalarda alınan sağlık personeli sayıları arasında, hemşireler 7.597 kişi ile en yüksek orana sahipken, diğer branşlar da aşağıdaki şekilde dağıldı: Biyolog: 10, Büro Personeli: 215, Çocuk Gelişimcisi: 75, Destek Personeli: 15, Dil ve Konuşma Terapisti: 44, Diyetisyen: 74, Ebe: 1.280, Fizyoterapist: 121, Gerontolog: 6, Psikolog: 30 gibi çeşitli sağlık alanlarında personel alımları gerçekleştirilmiştir.

Bu gelişmeler, sağlık sektöründeki istihdamı artırmanın yanı sıra, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yeni alımların gerçekleştirilmesiyle birlikte, sağlık sisteminin daha etkin bir şekilde çalışması bekleniyor.