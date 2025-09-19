Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yerli SMA İlaç Müjdesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin açılışında, Türkiye'nin ilk yerli SMA ilacının geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin sağlık alanındaki bağımsızlık hedefini bir adım daha ileri taşımakta ve yerli ilaç üretimi konusunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Polifarma AR-GE Merkezi Açılışı

Bakan Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Polifarma AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezi'nin yalnızca bir üretim tesisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin sağlık potansiyeline ve bilimsel vizyonuna katkı sağlayan bir oluşum olduğunu vurguladı. Memişoğlu, bu merkez sayesinde genç araştırmacıların yetişeceğini ve yenilikçi moleküllerin geliştirileceğini belirterek, Türkiye'nin sağlıkta küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini ifade etti. "Üreten Sağlık" vizyonunun insani ve vicdani boyutunu da göz önünde bulundurarak, sağlık hizmetlerini bir hak olarak gördüklerini kaydetti.

SMA İlacının Geliştirilmesi

Polifarma Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman Kumrulu, SMA hastalığına yönelik ilacın etken maddesi olan nusinersenin üretimine başlandığını açıkladı. Kumrulu, bu ilacın klinik çalışmalarına yakında başlanacağını ve ruhsatlandırma sürecinin ise 1,5 ile 2 yıl arasında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Ülkemizin bu alandaki potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Kumrulu, uluslararası pazarda da etkin bir oyuncu olma yolunda ilerlediklerini vurguladı.

Yerli İlaç Üretiminin Önemi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası pazarlara açılan bir kapı olacağını belirttiği merkezin, yerli ve milli çözümleri global taleplerle buluşturacağını ifade etti. Ayrıca, SMA hastalığı gibi zorlayıcı sağlık sorunlarına karşı yerli çözümler üretmenin önemine dikkat çekti. Bu çerçevede, Polifarma'nın sadece ilaç üretmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağladığını dile getirdi.

Gelecek Hedefleri ve Yenilikçi Çözümler

Polifarma'nın AR-GE merkezinin, Türkiye'de İlaç Etkin Maddesi (API) sentezi yetkinliğine sahip yalnızca altı ilaç firması merkezinden biri olduğuna dikkat çeken Vildan Kumrulu, yeni teknolojilerle SMA hastalığının tedavisine yönelik çözümler geliştireceklerini belirtti. Bu projelerin, sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Kumrulu, SMA hastalığına yönelik geliştirilecek yenilikçi çözümlerin, Türkiye'deki birçok aileye umut olacağını ifade etti.

Polifarma, bu tesis ile birlikte global sağlık alanında önemli bir oyuncu olmayı hedeflerken, aynı zamanda yerli ilaç üretimi konusunda Türkiye'ye önemli katkılarda bulunmayı planlamaktadır. Böylelikle, sağlık alanında yaşanan sorunlara yerel çözümler sunarak, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.