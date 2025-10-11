Dolar
41,7830 %0,40
Euro
48,5895 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Rojin Kabaiş Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme!

Rojin Kabaiş Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme!

Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni Adli Tıp raporu ortaya çıktı. Kabaiş’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA bulundu. Cinsel saldırı şüphesi güçlenirken, avukatlar dosyanın yeniden ele alınmasını talep etti.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Rojin Kabaiş Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme!
Okunma Süresi: 2 dk

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan yeni raporda, Kabaiş’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı. Ailenin avukatı Zeynep Demir, söz konusu bulguların cinsel saldırı şüphesini güçlendirdiğini belirtti.

DNA’ların Bulunduğu Bölgeler Netleştirildi

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında ölü bulunan Kabaiş’in dosyasında Adli Tıp Kurumu tarafından 10 Ekim 2025 tarihinde yeni bir rapor sunuldu. Raporda yer alan bulgulara göre, biri göğüs (sternal) bölgesinde, diğeri ise vajina içinde (intra vajinal) olmak üzere iki ayrı erkek DNA'sı tespit edildi.

Avukat Zeynep Demir: “Cinsel Saldırı İhtimali Artık Somut Bir Gerçeklik”

Rojin Kabaiş ailesinin avukatı Zeynep Demir, Diyarbakır ve Van Baroları tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dosyanın cinsel saldırı boyutuyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Demir, “Şu ana kadar sadece bulaş ihtimali olarak değerlendirilen erkek DNA’larının, artık vücudun spesifik bölgelerinde bulunduğu netleşmiştir. Bu durum, olayın yalnızca şüpheli ölüm değil, cinsel saldırı içerdiğine dair somut bir veri sunmaktadır” dedi.

Barolardan Ortak Takip: “Soruşturmanın Derinleştirilmesi Şart”

Toplantıya katılan Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de, soruşturmanın geldiği aşama hakkında bilgi vererek adli sürecin şeffaf ve etkili biçimde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. Baro yetkilileri, elde edilen DNA bulgularının delil niteliğinde olduğunu ve olayın aydınlatılması için sürecin titizlikle yürütülmesini talep etti.

Baba Kabaiş: “Adaletin Sağlanmasını İstiyoruz”

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise yaptığı kısa açıklamada, kızlarının ölümünün aydınlatılması için mücadele eden avukatlara ve barolara teşekkür ederek, “Biz sadece adalet istiyoruz” dedi.

Soruşturma Yeni Bir Aşamaya Girdi

Adli Tıp Kurumu’nun son raporu, olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Özellikle cinsel saldırı ihtimalinin somut verilerle desteklenmesi, savcılığın soruşturma dosyasını genişletmesi ihtimalini gündeme getirdi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tespit edilen DNA’ların kime ait olduğuna ilişkin analizleri derinleştirmesi bekleniyor.

#Adalet Arayışı
#Adli Tıp Kurumu
#Kadın Hakları
#Kadına Şiddet
#Van Gölü
#Rojin Kabaiş
#Dna Raporu
#Cinsel Saldırı
#Üniversite Öğrencisi Cinayeti
#Van Cumhuriyet Başsavcılığı
#Zeynep Demir
#Diyarbakır Barosu
#Van Barosu
#Şüpheli Ölüm
#Türkiye’de Kadın Cinayetleri
Siyaset, Ticaret ve Tartışmaların Odağındaki İsim Aliye Uzun Kimdir?
Siyaset, Ticaret ve Tartışmaların Odağındaki İsim Aliye Uzun Kimdir?
#Gündem / 11 Ekim 2025
Sebahat Tuncel: Demokratik Siyasetin Önünü Açacak Yasalar Çıkarılmalı
Sebahat Tuncel: Demokratik Siyasetin Önünü Açacak Yasalar Çıkarılmalı
#Politika / 11 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Mersin'de 7. Uluslararası Festival Başladı: Gelirler Deprem Bölgesi Çocuklarına Gidecek
Mersin'de 7. Uluslararası Festival Başladı: Gelirler Deprem Bölgesi Çocuklarına Gidecek
Gündem
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 11 Ekim 2025
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 11 Ekim 2025
Wilma Elles, Fransa'da Korku Dolu Anlar Yaşadı
Wilma Elles, Fransa'da Korku Dolu Anlar Yaşadı
Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın İkinci Çağrısı Tamamlandı
Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın İkinci Çağrısı Tamamlandı
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
Adanaspor'da Hesap Krizi: Takım Restoranda Mahsur Kaldı
Borsada Yatırımcıların Serveti 3 Trilyonu Aştı
Borsada Yatırımcıların Serveti 3 Trilyonu Aştı
Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu
Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu
Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti
Hakan Sabancı'nın Tuba Büyüküstün Beğenisi Tepki Çekti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft