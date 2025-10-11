Rojin Kabaiş Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme!

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan yeni raporda, Kabaiş’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı. Ailenin avukatı Zeynep Demir, söz konusu bulguların cinsel saldırı şüphesini güçlendirdiğini belirtti.

DNA’ların Bulunduğu Bölgeler Netleştirildi

Geçtiğimiz yıl 27 Eylül’de kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında ölü bulunan Kabaiş’in dosyasında Adli Tıp Kurumu tarafından 10 Ekim 2025 tarihinde yeni bir rapor sunuldu. Raporda yer alan bulgulara göre, biri göğüs (sternal) bölgesinde, diğeri ise vajina içinde (intra vajinal) olmak üzere iki ayrı erkek DNA'sı tespit edildi.

Avukat Zeynep Demir: “Cinsel Saldırı İhtimali Artık Somut Bir Gerçeklik”

Rojin Kabaiş ailesinin avukatı Zeynep Demir, Diyarbakır ve Van Baroları tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dosyanın cinsel saldırı boyutuyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Demir, “Şu ana kadar sadece bulaş ihtimali olarak değerlendirilen erkek DNA’larının, artık vücudun spesifik bölgelerinde bulunduğu netleşmiştir. Bu durum, olayın yalnızca şüpheli ölüm değil, cinsel saldırı içerdiğine dair somut bir veri sunmaktadır” dedi.

Barolardan Ortak Takip: “Soruşturmanın Derinleştirilmesi Şart”

Toplantıya katılan Van Baro Başkanı Sinan Özaraz ve eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren de, soruşturmanın geldiği aşama hakkında bilgi vererek adli sürecin şeffaf ve etkili biçimde ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. Baro yetkilileri, elde edilen DNA bulgularının delil niteliğinde olduğunu ve olayın aydınlatılması için sürecin titizlikle yürütülmesini talep etti.

Baba Kabaiş: “Adaletin Sağlanmasını İstiyoruz”

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise yaptığı kısa açıklamada, kızlarının ölümünün aydınlatılması için mücadele eden avukatlara ve barolara teşekkür ederek, “Biz sadece adalet istiyoruz” dedi.

Soruşturma Yeni Bir Aşamaya Girdi

Adli Tıp Kurumu’nun son raporu, olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte. Özellikle cinsel saldırı ihtimalinin somut verilerle desteklenmesi, savcılığın soruşturma dosyasını genişletmesi ihtimalini gündeme getirdi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, tespit edilen DNA’ların kime ait olduğuna ilişkin analizleri derinleştirmesi bekleniyor.