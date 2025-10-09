POMEM Yedek Sonuçları ve 33. Dönem Başvuru Tarihleri

Polis Akademisi Başkanlığı, her yıl belirli oranlarda Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için öğrenci alımı gerçekleştiriyor. Adayların, POMEM'e başvurabilmesi için lisans veya ön lisans mezunu olması ve KPSS puanı almış olması gerekiyor. En son gerçekleştirilen 32. dönem POMEM kapsamında toplam 12 bin öğrenci kabul edilmiştir. Yedek planlamaları da tamamlanmış olup, süreç 32. dönem için 4. yedek alımlarla son bulmuştur. Şimdi, gözler 33. dönem POMEM başvuru tarihleri üzerine yoğunlaşmış durumda.

POMEM Başvuru Şartları

POMEM'e katılmak isteyen adayların, Polis Akademisi'nin belirlediği vücut kitle endeksi kriterlerini karşılaması gerekmektedir. 32. dönemde, ön lisans mezunları için en az 65, lisans mezunları için ise 60 taban puanı beklenmiştir. Başvuruların ardından, adaylar 6 aylık bir eğitim sürecine tabi tutulmakta ve bu süreçte fiziki yeterlilik, sözlü sınav ve sağlık kontrolü aşamalarından geçmektedir. Bu aşamalardan başarıyla geçen adaylar polis mesleğine adım atmaktadır.

32. Dönem Yedek Listeleri ve Sonuçları

32. dönem POMEM'de, kadın ve erkek toplamda 12 bin öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Yedek listede yer alan adaylar için ilk yedek planlaması 11 Eylül'de yapılmış, ardından ikinci yedekler 18 Eylül, üçüncü yedekler 2 Ekim ve dördüncü ve son yedek alımları ise 8 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiştir. Böylece 32. dönem POMEM süreci tamamlanmış ve yedek sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek hale gelmiştir.

33. Dönem POMEM Başvuru Beklentileri

Geçen dönemde polis olma fırsatını kaçıran adaylar, 33. dönem başvurularına odaklanmış durumdadır. Yeni dönem başvurularının, 32. dönemde olduğu gibi Kasım ayı içerisinde başlaması beklenmektedir. 32. dönem başvuruları 21 Kasım ile 9 Aralık tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 11 Aralık'ta ilan edilmiştir. Sınav giriş bilgileri 20 Ocak 2025 tarihinde duyurulmuş, sınav sonuçları ise 14 Temmuz 2025 tarihinde Polis Akademisi resmi sayfasında paylaşılmıştır.