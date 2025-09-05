ÖSYM açıkladı: TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025-TUS 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar, 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçlarını merakla beklemekte. Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki bölümden oluşan sınavda, her bölümde 100 soru yöneltilmişti. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla takip ediyor.

TUS Sınavı ve Sonuç Tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2. dönem TUS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 12 Eylül Cuma olarak belirlendi. Bu tarih, TUS adayları için önemli bir dönüm noktası olacak. Sınavdan elde edilen puanı 45 ve üzerinde olan adaylar, tercih işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler. Dolayısıyla, sonuçların açıklanması, adayların kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını sağlayacak.

Sonuç Değerlendirme Süreci

TUS sınav sonuçlarının değerlendirilme süreci, adayların performanslarını adil bir şekilde yansıtmak amacıyla titizlikle gerçekleştirilecek. Mesleki Bilgi Sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta ve adayların iki ayrı testte verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri düşülerek ham puan hesaplanacak. Bu ham puanlar, her test için ayrı ayrı ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülecek.

TUS sınavı, tıp alanında kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir öneme sahip. Adaylar, sınavdan alacakları puanlarla uzmanlık alanlarını seçme fırsatı bulacaklar. Bu bağlamda, sonuçların açıklanması, birçok doktor adayı için kariyer planları açısından belirleyici bir etken olacaktır. Sınav sonrası yaşanan bu heyecan, tıp camiasında uzun bir süre gündemde kalacağa benziyor.