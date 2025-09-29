Orkun Özeller'in Avukatlarının Tutukluluğa Yaptıkları İtiraz Reddedildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller’in avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Özeller, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla 17 Eylül 2023 tarihinde gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanmıştı.

İtiraz Süreci ve Mahkeme Kararı

Orkun Özeller'in avukatları, hem tutukluluğa hem de soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine itirazda bulunmuştu. İtiraz, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 17 Eylül 2023 tarihli tutuklama kararının yasaya uygun olduğuna kanaat getirdi. Yapılan incelemede, itirazda ileri sürülen gerekçeler ışığında kararda değişiklik yapılmasını gerektirecek bir durumun bulunmadığı vurgulandı ve itirazlar reddedildi.

Orkun Özeller'in Açıklamaları

Mahkeme kararının ardından Orkun Özeller, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Tutuklandığı günden itibaren kendisine destek veren Türk milletine teşekkür eden Özeller, "Sizlerden gelen her mesaj, her haber bana güç oluyor" ifadelerini kullandı. Özeller, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının başarılı olamayacağına inancının her geçen gün arttığını belirterek, "Mücadelemiz birimiz tutsak edildi diye engellenemez, çünkü biz, 'varlığım Türk varlığına armağan olsun' diyenleriz" şeklinde konuştu.

Orkun Özeller'in durumu, sosyal medya ve siyasi gündemde dikkat çeken bir konu olarak öne çıkmaya devam ediyor. Özeller’in avukatlarının yaptığı itirazın reddedilmesi, hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceği konusunda farklı yorumlara yol açabilir. Bu gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Özeller’in destekçileri ve siyasi çevreler tarafından dikkatle takip ediliyor.