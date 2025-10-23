Dolar
Neşe Aksoy kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy filmleri ve hayatı

Neşe Aksoy kimdir, kaç yaşında ve neden vefat etti? Yeşilçam oyuncusu Neşe Aksoy filmleri ve hayatı
Oyuncu ve ses sanatçısı Neşe Aksoy vefat etti.Neşe Aksoy geçtiğimiz aylarda, kansere yakalandığını duyurmuştu.Açıklamasında on aydır tedavi gördüğünü söyleyen Aksoy, üzücü haberi, On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım.Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü.Bundan sonra neler olur bilmiyorum.Bu bugüne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim.Onun için benden duyun istedim. sözleriyle sevenleriyle paylaşmıştı.Peki, Neşe Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?İşte detaylar...Akciğer kanseri tedavisi gören sinema sanatçısı Neşe Aksoy, 62 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.İstanbul'da 1966'da dünyaya gelen Neşe Aksoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.Kızlar Sınıfı Yarışıyor ve Lodos Zühtü adlı yapımlarda rol alan Aksoy, başarılı oyunculuğuyla döneminin önemli sanatçıları arasında yer aldı.Başrollerinde usta sanatçılar Tarık Akan ve Fikret Hakan'ın yer aldığı Arkadaşım filmiyle hafızalara kazınan sanatçı, sinema oyunculuğunun yanı sıra İngiltere'de resim eğitimi alarak çok sayıda sergiye imza atmıştı.

#Seohaber
#Yeşilçam
#Neşe Aksoy
#Neşe Aksoy Kimdir
#Neşe Aksoy Filmleri
