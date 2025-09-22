Türk medyasında uzun yıllardır tanınan bir isim olan Nagehan Alçı, kariyeri ve özel hayatıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Çeşitli platformlarda yer aldığı programlar ve yazdığı köşe yazılarıyla öne çıkan Alçı'nın hayatına dair merak edilen birçok detay bulunuyor. Peki, Nagehan Alçı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve hangi kanalda çalışmaktadır? İşte bu soruların yanıtları.

Nagehan Alçı'nın Hayatı ve Eğitimi

Nagehan Alçı, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan Alçı, ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü başarıyla tamamlamıştır. Üniversite yıllarında gazetecilik kariyerine stajyer olarak adım atan Alçı, zamanla Türkiye'nin en tanınan gazetecilerinden biri haline gelmiştir.

Medya Kariyeri

Gazetecilik kariyerine Hürriyet Gazetesi'nde dış haberler servisinde staj yaparak başlayan Nagehan Alçı, 32. Gün programında deneyim kazanmıştır. Yurt dışında edindiği tecrübe ise Avusturya merkezli bir televizyon kanalında çalışarak gerçekleşmiştir. Ardından Show TV'de dış haberler bölümünde görev almış ve özellikle Irak Savaşı sırasında simultane çevirilerle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2007 yılında Akşam Gazetesi'ne geçerek burada uzun süre köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra Kanal 24, CNN Türk, Kanaltürk ve SkyTürk TV gibi önemli mecralarda hem program sunuculuğu hem de yorumculuk yapmıştır. 2025 yılı itibarıyla kariyerine Ekol TV'de devam etmektedir.

Yaşı ve Kişisel Bilgileri

Nagehan Alçı, 13 Nisan 1977 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Uzun yıllar boyunca ekranlarda ve köşe yazılarında aktif olan Alçı, bu süre zarfında medya alanında önemli deneyimler edinmiş ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Doğum Yeri ve Aile Geçmişi

İstanbul doğumlu olan Nagehan Alçı, eğitim hayatının tamamını da bu şehirde sürdürmüştür. Ailesinin kökenleri hakkında ise kamuya açık çok fazla bilgi bulunmamaktadır. İstanbul'da büyüyen Alçı, kariyerine de burada başlamıştır.

Siyasi Görüşleri

Nagehan Alçı'nın siyasi duruşu sıkça tartışılmakta ve merak edilmektedir. Ancak kendisi hiçbir siyasi partinin resmi üyesi değildir. Farklı siyasi görüşleri analiz eden Alçı, yorumlarında genellikle merkez sağ ve liberal bir bakış açısıyla dikkat çekmektedir. Bağımsız bir yorumcu olarak, siyasi olaylara dair eleştirel bir tutum sergilemektedir.

Çalıştığı Kanal

2025 yılı itibarıyla Nagehan Alçı, Ekol TV bünyesinde çalışmaktadır. Daha önce CNN Türk, Kanal 24, Beyaz TV ve SkyTürk TV gibi çeşitli kanallarda yorumcu, sunucu ve köşe yazarı olarak görev almıştır. "Dört Bir Taraf", "Nerede Kalmıştık" ve "Medcezir" gibi programlarla geniş kitlelere ulaşmış ve güncel siyasi ve toplumsal olaylara dair analizleriyle tanınmıştır.

Özel Hayatı

Nagehan Alçı, 2010 yılında gazeteci ve televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenmiş, ancak çift zamanla yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanmıştır. Boşanma süreci ile ilgili kamuoyuna fazla açıklama yapılmamış, ikili medeni bir şekilde ayrıldıklarını ifade etmiştir. Alçı'nın iki çocuğu bulunmaktadır; 7 Temmuz 2013 tarihinde doğan ikiz kız çocukları Betül Yasemin ve Ayşe Ela'dır. Nagehan Alçı, annelik görevini medya kariyeri ile birlikte sürdüren bir isim olarak, birçok kadın için örnek teşkil etmektedir.