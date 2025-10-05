Dolar
Haberin Gündemi Gündem Muhammed Furkan Özbek Kimdir? Hayatı ve Başarıları

Yayınlanma
14
Muhammed Furkan Özbek Kimdir? Hayatı ve Başarıları
Okunma Süresi: 2 dk

Türk halterinin genç yeteneklerinden biri olan Muhammed Furkan Özbek, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 2025 Dünya Halter Şampiyonası'nda 65 kiloda koparmada 140 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu unvanını kazanan Özbek, genç yaşına rağmen kazandığı madalyalarla Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuştur. Peki, Muhammed Furkan Özbek kimdir, nerelidir ve hangi başarıları bulunmaktadır? İşte detaylar.

Hayatı ve Eğitimi

Muhammed Furkan Özbek, 24 Ocak 2001 tarihinde Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. Spor kariyerine Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde devam eden Özbek, dönem dönem eğitim hayatını da Gazi Üniversitesi’nde sürdürmüştür. Spor alanındaki eğitimine paralel olarak, halterdeki yeteneklerini geliştirmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Fiziksel Özellikleri

Milli haltercinin boyu 1.63 metre, kilosu ise 65 kilogramdır. Bu fiziksel özellikleri, onun halterdeki performansını önemli ölçüde etkileyen unsurlardandır.

Kariyeri ve Başarıları

Muhammed Furkan Özbek, kariyeri boyunca birçok önemli şampiyonada mücadele etmiş ve çeşitli madalyalar kazanmıştır. Özbek’in kazandığı bazı önemli başarılar şunlardır:

  • 2018 Avrupa Gençler Halter Şampiyonası (San Donato Milanese) - 69 kg'da altın madalya
  • 2019 Yaz Gençlik Olimpiyatları (Buenos Aires) - 69 kg'da altın madalya
  • 2021 Dünya Gençler Halter Şampiyonası (Taşkent) - 2 altın, 1 gümüş madalya
  • 2021 Avrupa Halter Şampiyonası (Moskova) - 2 altın, 1 bronz madalya
  • 2022 Avrupa Halter Şampiyonası (Tiran) - 2 altın, 1 bronz madalya
  • 2022 Akdeniz Oyunları (Vahran) - 73 kg'da gümüş madalya
  • 2023 Avrupa U23 Şampiyonası (Bükreş) - 73 kg'da altın madalya
  • 2023 Dünya Halter Şampiyonası (Riyad) - 73 kg'da bronz madalya
  • 2024 Avrupa Halter Şampiyonası (Sofya) - 73 kg'da gümüş madalya
  • 2025 Dünya Halter Şampiyonası (Forde) - 65 kg'da altın madalya

Özbek, halterdeki kariyeri boyunca toplamda bir altın ve bir bronz madalya ile Avrupa Şampiyonası'nda iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya ve dünya ile Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birçok altın madalya elde etmiştir. Bu başarılar, Muhammed Furkan Özbek’in halter alanındaki yetenek ve azmini gözler önüne sermektedir.

