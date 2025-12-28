Miraç Kandili 2026 Tarihi: Hangi Gün İdrak Edilecek?

Miraç Kandili, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan mübarek gecelerden biridir. 2026 yılı için Miraç Kandili'nin ne zaman kutlanacağı, bu özel geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaktadır. "Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?" soruları, özellikle üç aylar döneminde sıkça gündeme gelmektedir. Bu yıl, Müslümanlar için manevi anlamı büyük olan bu gecenin tarihi, önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir.

Miraç Kandili Nedir?

Miraç kelimesi, sözlük anlamı itibarıyla "yükselmek" veya "göğe çıkmak" anlamını taşır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilmektedir. Hicri takvimde Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen bu mübarek gece, her yıl miladi takvimde farklı bir tarihe denk gelmektedir. 2026 yılında Miraç Kandili, 15 Ocak Perşembe günü kutlanacaktır.

Miraç Gecesi'nde Yaşanan Olaylar

Miraç Gecesi, İslam tarihinde önemli bir olaylar silsilesinin yaşandığı bir gecedir. Bu gece, iki aşamada gerçekleşmiştir: İsra ve Miraç. İsra hadisesi, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) Allah'ın emriyle Burak adlı bineği kullanarak Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesiyle başlamıştır. Ardından gelen Miraç safhasında ise Hz. Muhammed (s.a.v), Cebrail (a.s.) rehberliğinde semalara yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmiştir. Bu olayın hicri takvime göre 620 veya 621 yılında gerçekleştiği rivayet edilmektedir.

Miraç Kandili'nin Önemi

Miraç Kandili'nin en önemli yönlerinden biri, bu gece beş vakit namazın farz kılınmış olmasıdır. Namaz, Miraç Gecesi'nde Müslümanlara hediye edilen önemli bir ibadettir ve bu yönüyle Miraç, kul ile Allah arasındaki bağı güçlendiren eşsiz bir gece olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu gecede Allah'a şirk koşmayan müminlerin affedileceği müjdesi verilmiştir. Bakara Suresi'nin son iki ayeti (285 ve 286. ayetler) de yine Miraç Gecesi'nde indirilmiştir. Bu ayetler, Müslümanlar arasında Amenerrasulü duası olarak bilinmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu ayetlerin fazileti hakkında "Bakara Suresi'nin sonunda yer alan iki ayeti bir gecede okuyan kimseye bu ayetler yeter; onu her türlü kötülükten korur." şeklinde bir beyanat vermiştir.

Sonuç olarak, Miraç Kandili'nin manevi derinliği ve önemi, bu özel gecenin nasıl idrak edilmesi gerektiği konusunda Müslümanlar arasında bir farkındalık yaratmaktadır. 2026 yılında 15 Ocak'ta kutlanacak olan bu mübarek gecede, toplumsal bir araya gelme ve manevi duyguları yaşama fırsatı bulunmaktadır.