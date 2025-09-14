Meteoroloji Uyardı: Yeni Haftada Yağışlı Hava Hakim Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın başlangıcıyla birlikte Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağına dair uyarılarda bulundu. Pazartesi gününden itibaren batı illerinden yurda girecek olan yağışlı hava, Salı günü itibarıyla geniş bir alanda etkisini artıracak. Bu gelişme, özellikle tarım alanındaki su ihtiyacını karşılama açısından önemli bir fırsat sunuyor.

Hava Durumunda Beklentiler

Yapılan hava tahminlerine göre, bugünkü hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında, ülkenin diğer bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Güney kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken, vatandaşların hava koşullarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

İllere Göre Hava Durumu Tahminleri

Hava durumu tahminlerine göre, bazı illerdeki sıcaklıklar şu şekilde öngörülüyor: Edirne'de 29°C, İstanbul'da 26°C, İzmir'de 32°C, Denizli'de 37°C, Antalya'da 33°C, Adana'da 36°C, Ankara'da 29°C, Sinop'ta 27°C, Erzurum'da 24°C, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise 35°C olarak ölçülecek. Özellikle batı bölgelerinde görülecek olan kuvvetli rüzgar, Marmara’nın güneybatısında etkili olacak şekilde hissedilecek.

Bu hava koşulları, özellikle tarımsal faaliyetler ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir. Yağışların tarım arazilerine fayda sağlaması ve su kaynaklarını zenginleştirmesi beklenirken, vatandaşların hava durumunu takip etmeleri önem arz ediyor.