MESKİ İşçi Alımı Yarın Sona Eriyor: 79 Daimi Personel Alınacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), 2025 yılı için yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Mersin genelinde görev yapacak olan 79 daimi işçi alımı için başvurular, 4 Eylül 2025 tarihinde başlamış olup, 10 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Alım yapılacak pozisyonlar arasında sayaç okuma elemanı, su sayaç tesisat kontrol personeli, beden işçisi ve iş makineleri operatörü yer alıyor.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Sayıları

MESKİ tarafından yapılacak alımda, farklı pozisyonlar için toplamda 79 işçi istihdam edilecektir. Başvuruların kabul edileceği pozisyonlar ve alım sayıları şu şekildedir: 7 sayaç okuma elemanı, 40 su sayaç tesisat kontrol elemanı, 24 beden işçisi ve 8 iş makineleri operatörü. Bu yeni personeller, Mersin’in çeşitli ilçelerinde saha görevlerinde bulunacaklardır.

Başvuru Şartları

Her pozisyon için belirlenen genel şartlar aşağıda sıralanmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilkokul veya lise mezunu olmak, adli sicil kaydı bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak, emekliliğe hak kazanmamış olmak, fiziksel dayanıklılığa sahip olmak ve Mersin ili ile ilçelerinde ikamet ediyor olmak gerekmektedir. Pozisyona özel şartlar ise pozisyonun gerekliliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Başvuru Süreci

Başvurular yalnızca e-posta yolu ile alınacak olup, elden veya posta ile yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Adayların başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları önemlidir. Başvuru adresi olarak [email protected] belirtilmiştir. Ayrıca, başvuruda bulunacak adayların e-posta açıklama kısmına başvurdukları meslek adını yazmaları gerektiği hatırlatılmaktadır.

Çalışma Koşulları ve Görev Yerleri

İşe alınacak personel, Mersin’in Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçelerinde görev yapacak. Çalışma koşulları tam zamanlı olarak düzenlenmiş olup, çalışma saatleri 08.00 – 17.00 olarak belirlenmiş, bazı pozisyonlarda ise vardiyalı çalışma söz konusu olabilecektir. Adayların fiziksel olarak uygun olmaları ve yoğun iş temposuna ayak uydurmaları beklenmektedir.

MESKİ’den Şeffaf İşe Alım Süreci

MESKİ Personel A.Ş. Şirket Müdürü Banu Karademir, işe alım sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. Karademir, yeni alınacak personelin dikkatli, titiz ve kurumun temsil yeteneğine sahip kişiler arasından seçileceğini vurguladı. Bu alımın, Mersin genelindeki hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Bu ilan, kamu sektöründe daimi iş imkânı arayan adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak başvuru süresinin yarın sona erecek olması nedeniyle ilgilenen adayların belgelerini eksiksiz bir şekilde hazırlayarak başvurularını zamanında iletmeleri önem taşımaktadır.