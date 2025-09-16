Meryem Bekmez: Türkiye’nin Yürüyüş Branşındaki Parlayan Yıldızı

31 Temmuz 2000 tarihinde Diyarbakır'da doğan Meryem Bekmez, Türkiye’yi yürüyüş branşında uluslararası alanda temsil eden en başarılı kadın atletlerden biridir. Genç yaşına rağmen kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken Bekmez, spor kariyerine küçük yaşlarda adım atmıştır. Çocukluk döneminde gösterdiği enerji ve dayanıklılık, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle atletizme yönelmesine zemin hazırlamıştır.

Yürüyüş Branşına Geçiş

Meryem Bekmez’in spor yolculuğu, koşu ile başlamış, ancak antrenörlerinin teknik yeteneklerini ve ritim kontrolünü fark etmesiyle yürüyüş branşına geçiş yapmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Disiplinli çalışma alışkanlığı ve azmi, onu genç yaşta milli takıma seçilme noktasına taşımıştır. Bekmez, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası arenada da temsil ederek dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

Kariyerindeki Önemli Başarılar

Bekmez’in kariyerindeki dönüm noktaları, 2016 yılında Avrupa Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda 5 bin metre pist yürüyüşünü 22:50.22 ile tamamlayarak Türkiye rekorunu kırmasıyla başlamıştır. Aynı yıl, bu rekorunu daha da geliştirerek 22:24.31 ile yeni bir başarıya imza atmıştır. 2017 Dünya U18 Şampiyonası’nda kazandığı gümüş madalya ve 2018 Dünya U20 Şampiyonası’ndaki dünya ikinciliği, onun uluslararası alandaki yeteneklerini pekiştirmiştir.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışını 22. sırada tamamlayarak önemli bir deneyim kazanmıştır. 2021 yılında ise Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazanarak zirveye ulaşmıştır.

Rekorları ile Türk Atletizmine Katkısı

Meryem Bekmez, yalnızca madalyaları ile değil, aynı zamanda kırdığı rekorlarla da Türk atletizminin tarihine adını yazdırmıştır. Önemli rekorları arasında 20 km yol yürüyüşünde 1:33:52.90 (Mersin, 2022) ve 10 km yol yürüyüşünde 43:23 (Antalya, U23 ve Büyükler Türkiye rekoru) bulunmaktadır. Ayrıca, bir yarışta 2 bin metre, 3 bin metre geçiş ve final zamanı dahil olmak üzere 5 farklı rekor kırmıştır. Avrupa Şampiyonası’nda 20 km toplam süresi ise 1:31:00 ile Türkiye rekoru olarak kaydedilmiştir.

Gelecek Hedefleri

Meryem Bekmez, 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası’na hazırlık sürecinde antrenmanlarına devam etmektedir. Henüz bu yıl yarışmaya çıkmamış olsa da, bu şampiyonada Türkiye’yi temsil etme konusunda iddialı bir performans sergilemesi beklenmektedir. Genç yaşına rağmen Türk sporuna kazandırdığı başarılar ve yürüyüş branşındaki yeteneği ile hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Enka Spor Kulübü sporcusu olan Bekmez, sadece bir yarışçı değil, aynı zamanda genç sporculara ilham veren bir rol model olarak da dikkat çekmektedir.