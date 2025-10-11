Mersin'de 7. Uluslararası Festival Başladı: Gelirler Deprem Bölgesi Çocuklarına Gidecek

Mersin'de 7. kez gerçekleştirilen Uluslararası Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, bu yıl coşkulu bir açılış seremonisiyle başladı. Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen festival, kentin kültürel zenginliklerini bir araya getirirken, elde edilen gelirler deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlamak amacıyla kullanılacak.

Festivalin Açılışı ve Katılımcılar

Kushimoto Sokağı'nda düzenlenen festivalin açılışında, bando ekiplerinin sunduğu müzik dinletisi büyük ilgi topladı. Yenişehir Belediye Başkan Vekili Çağdaş Dutlu, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Mersin'in gelişiminin sadece altyapıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda eğitim, sanat ve kültürle de büyüdüğünü vurguladı. Dutlu, "Sanatı sokaklara taşıdık. Sanat, herkes içindir ve kent yaşamının doğal bir parçasıdır. Festivalimiz, sanatın yanı sıra kentimizdeki insanları bir araya getirerek, ortak duyguları paylaşmalarını sağlamakta ve Yenişehir'in sosyal yaşamına canlılık katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sanat ve Dayanışma

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da festivalin önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin sanat ve sanatçının yanında olunduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Açılışın ardından katılımcılar, festival alanında açılan stantları gezerek çeşitli sanat eserlerine ilgi gösterdi. Farklı şehirlerden gelen müzisyenler de festival boyunca performans sergileyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Gelirlerin Amacı

Festival süresince kurulan stantlardan elde edilecek gelirlerin, deprem bölgesindeki çocukların yararına kullanılacağı bildirildi. Bu durum, festivalin yalnızca kültürel bir etkinlik olmanın ötesinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından da önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Festival, yarın sona erecek olup, Mersin halkının ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle devam etmektedir.