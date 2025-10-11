Memur ve Emeklilerin Ocak Zammı Beklentileri

Milyonlarca memur ve emeklinin odak noktası, 2026 yılı maaş zam oranları. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, bu grupların maaş artışları netlik kazanacak. SSK, Bağkur, memur emeklisi ve memurlar için öngörülen zam oranları ise merakla bekleniyor.

Zam Oranları Üzerine Güncel Gelişmeler

Yıl sonuna yaklaşırken, maaş artışlarına dair beklentiler artıyor. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7,5 olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme çerçevesinde değerlendiriliyor. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisinin belirlenen zammı %13,64 olarak kesinleşti. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklandığında, 2026 yılı zam oranları da netleşecektir.

Ocak Zamları İçin Beklentiler

Ocak ayında SSK, Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları üzerine çeşitli tahminler bulunuyor. Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Eylül ayı enflasyonunun %3,23 çıkmasıyla birlikte, Ocak-Eylül enflasyonunun %25,43 olarak kesinleştiğini belirtti. Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre %29,83, Orta Vadeli Program’a (OVP) göre %28,5, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminine göre %29 ve yabancı kurumlara göre %30 civarında olacağını öngörüyor.

Maaş Artışları ve Eşitleme İhtimalleri

Yıl sonu enflasyonunu %28,5 ile %30 arasında kabul edildiğinde, SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında %10,14 ile %11,43 arasında bir zam yapılacağı öngörülüyor. Eğer %10,14 oranında bir artış olursa, 16.881 TL olan en düşük emekli maaşının 18.592 TL'ye, %11,43 artış olması durumunda ise 18.810 TL'ye çıkması bekleniyor.

Ayrıca, uygulanan sıkı para politikası çerçevesinde, bu dönemde emekli maaşlarına ilave bir artış yapılması beklenmiyor. Daha önceki toplu sözleşme sürecinde, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki zam oranları eşitlenmişti. Bu dönemde de eşitleme yapılabileceği yönünde ihtimaller mevcut. %10,14 ile %11,43 arasındaki enflasyon verisi üzerine, toplu sözleşme zammını eklediğimizde memurlar için %16,43 ile %17,80 arasında bir zam oranına ulaşılabilir. Ayrıca, taban aylık zammının 1000 TL olarak verilmesi de önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda, SSK, Bağkur ile memur ve memur emeklisi maaşları arasındaki oransal farkın eşitlenebileceği ihtimali gündemde.