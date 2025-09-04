Mehmet Durak Karak Kimdir ve Neden Cezaevindeydi?

Mehmet Durak Karak'ın Hayatı ve Cezaevine Girişi

Mehmet Durak Karak, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Şanlıurfa iline bağlı Suruç ilçesinden bir mahkumdur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından başlayan gözaltı süreçleri, Karak'ın hayatını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde bulunan Karak, 1995 yılında aldığı müebbet hapis cezası ile uzun bir süre hapiste kalma sürecine girmiştir. Son dönemlerde oğlu Ömer Karak'ın vefatı ve tahliye sürecindeki engellerle yeniden gündeme gelmiştir.

Çocukluğundan Cezaevine Uzanan Bir Hikaye

Mehmet Durak Karak, Qûbika Çareba mahallesinde doğmuş ve çocukluğunun büyük bir kısmını burada geçirmiştir. 1980 askeri darbesinden sonra köyüne yapılan baskın sırasında, babası ve altı kardeşiyle birlikte gözaltına alınmış ve bu durum, Karak'ın cezaevine ilk adımını atmasına neden olmuştur. Yaklaşık dört yıl süren bu ilk cezaevi deneyiminin ardından zorunlu askerlik hizmetine alınmış, sonrasında tekrar gözaltına alınarak sekiz ay hapis yatmıştır. 1989 ve 1992 yıllarında da tutuklamalar geçiren Karak, 1995'te yeniden gözaltına alınmış ve "devletin birliğini bozmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştır. İdam cezasının kaldırılmasıyla cezası müebbet hapse dönüştürülmüştür.

Cezası ve Tahliye Süreci

Karak, 29 yıldır çeşitli cezaevlerinde tutulmaktadır. En son Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmiştir. 17 Haziran 2023'te 30 yıllık cezasını tamamlayarak tahliye edilmesi bekleniyordu. Ancak, İdare ve Gözlem Kurulu'nun kararıyla tahliyesi engellenmiştir. Bu engellemenin gerekçesi olarak, Karak'ın cezaevinde aldığı üç disiplin cezası gösterilmiştir: 1996 yılında işkenceye karşı açlık grevi, 2006 yılında savcılığa yaptığı bir başvurunun "terör propagandası" sayılması ve 2024 yılında Erzincan Cezaevi'ne sevk edildiği sırada "yasaklı eşya" bulunması. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2023'te gönderilen müddetnamede şartlı tahliye tarihini 28 Haziran 2031 olarak belirlemiştir. Bu karar, Karak'ın altı yıl daha cezaevinde kalmasına yol açmıştır.

Oğlu Ömer Karak'ın Vefatı ve Aile İlişkileri

Mehmet Durak Karak, son günlerde oğlu Ömer Karak'ın 30 Ağustos 2023 tarihinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesiyle bir kez daha gündeme gelmiştir. 40 yaşındaki Ömer'in cenazesine katılmak için ailesi, Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmış, ancak talep hafta sonu olması gerekçesiyle reddedilmiştir. Cenaze, Cumartesi günü defnedilmiş ve ailenin pazartesi günü yaptığı ikinci başvuru üzerine Karak, ring aracıyla Suruç'a getirilmiştir. Ancak taziye sürecinde kelepçeli tutulmuş ve jandarma, taziye ziyaretçilerinin görüşmelerini kısıtlamıştır. Bu durum, hem ailenin hem de kamuoyunun tepkisini çekmiştir. Karak'ın kardeşi Müslüm Karak, ailenin yıllardır cezaevleri arasında mekik dokuduğunu ve dört aile üyesinin farklı cezaevlerinde bulunduğunu dile getirmiştir.

Sonuç

Mehmet Durak Karak'ın hayatı, Türkiye'deki siyasi ve sosyal değişimlerin bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Cezaevi sürecinin yanı sıra, ailesiyle olan ilişkileri ve yaşadığı zorluklar, kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırmaktadır. Bu durum, aynı zamanda bireylerin cezaevindeki hakları ve aile bağlarının korunması konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirmiştir.