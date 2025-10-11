Mavi Vatan’da Güç Gösterisi: TB3 ve AKINCI Hedefleri Vurdu

Türkiye, savunma sanayii alanındaki yeteneklerini sergilemek amacıyla düzenlenen Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı’nda önemli bir başarıya imza attı. Tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin planlı tatbikatları arasında yer alırken, Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, bu süreçte kritik bir rol üstlendi. Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen tatbikatta, TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’lar, hedeflerini tam isabetle vurdu. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) havalanan Bayraktar AKINCI TİHA da başarılı atışlar gerçekleştirdi.

TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 SİHA'ların Rolü

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı, Türkiye’nin deniz kuvvetleri ve hava savunma sistemleri arasındaki entegrasyonu gözler önüne serdi. TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en modern platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Tatbikat kapsamında, bu gemiden havalanan iki adet Bayraktar TB3 SİHA, yerli mühimmatlarla donatılarak belirlenen hedeflere yöneldi. TB3’lerin hedeflerini kusursuz bir isabetle imha etmesi, Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisindeki ilerlemesini bir kez daha kanıtladı.

AKINCI TİHA'nın Başarılı Atışları

Tatbikatta dikkat çeken diğer bir başarı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’dan geldi. AKINCI, üç farklı tipte mühimmatla gerçekleştirdiği atış görevlerinde mükemmel sonuçlar elde etti. Farklı mühimmatları kullanarak çok yönlü atışlar yapan AKINCI, yüksek vurucu gücünü ve hassas hedefleme kabiliyetini sergiledi. Bu durum, AKINCI'nın çok çeşitli görevleri yerine getirme yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi ve Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini artırdı.

Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı, Türkiye’nin askeri güç gösterisinin yanı sıra, bölgedeki stratejik dengeleri de etkileme potansiyeline sahip. Tatbikat, hem ulusal güvenlik hem de savunma sanayii alanındaki gelişmeler açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu tür tatbikatlarla hem ulusal hem de uluslararası alanda güç gösterisi yapmaya devam edeceği öngörülüyor.