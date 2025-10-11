Marketlerde Değişiklik Başlıyor: Fiyat Etiketinde Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığı, fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri resmi olarak yürürlüğe koydu. Bu değişiklikler, marketlerden lokantalara kadar geniş bir yelpazede ürün etiketlerinde önemli değişiklikler getirecek. Artık işletmeler, fiyat bilgilerini daha şeffaf bir şekilde sunmak için karekod gibi dijital yöntemler kullanmak zorunda kalacaklar. Ayrıca, kitap ve dergi satışlarında da elektronik fiyat gösterim uygulamasına geçiş yapılacak.

Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte, çeşitli iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Bakanlık, bu düzenlemelerin tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla yapıldığını açıkladı. Açıklamada, tüketicilerin günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokantalarda, fiyatların açık ve erişilebilir biçimde sunulmasının önemine vurgu yapıldı.

Fiyat Bilgisi Paylaşım Zorunluluğu

Yeni düzenlemelere göre, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat bilgilerini Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda elektronik sistem üzerinden iletmekle yükümlü olacak. Bu veriler, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek ve kamuoyuna şeffaf bir biçimde sunulabilecektir. Bu uygulama ile tüketicilerin, hizmet almak istedikleri işletmelerin fiyat bilgilerine her yerden ve her an dijital ortamda erişebilmesi sağlanacak.

Açıkta Satılan Ürünlerde Dara Miktarı Düşme Zorunluluğu

Ayrıca, açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) zorunlu olarak düşüleceği belirtiliyor. Bu düzenlemeyle, tüketicilerin yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapması sağlanacak ve haksız fiyatlandırmaların önüne geçilerek adil ticaret ilkesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin, fiyat listelerini tüketicilere karekod (QR kod) yöntemiyle sunma imkanı da bulunuyor. Tüketiciler, talep ettiklerinde işletmelerin fiyat listesini fiziksel olarak göstermekle de yükümlü olacak.

Kitap ve Dergilerde Elektronik Fiyat Gösterimi

Kitap ve dergi satışları için de önemli bir değişiklik söz konusu. Artık bu ürünlerin fiyatları, etiketle birlikte elektronik cihazlar üzerinden de gösterilebilecek. Bu uygulama, tüketicilerin kitap, dergi ve benzeri ürünlerin fiyatlarını daha hızlı ve doğru bir şekilde öğrenebilmesini sağlayacak. Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiyat listelerinin ve uygulamalarının titizlikle denetlendiğini vurguladı.