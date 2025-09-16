Dolar
Mardin'de Yorgun Mermilerle İlgili Endişeler Artıyor

Mardin'de Yorgun Mermilerle İlgili Endişeler Artıyor

Yayınlanma
14
Mardin'de Yorgun Mermilerle İlgili Endişeler Artıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 43 yaşındaki Cebrail Özkurt'un iki katlı müstakil evinin avlusu ve damına son altı ay içinde toplamda altı yorgun mermi isabet etti. Bu olaylar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Özkurt, ailesiyle birlikte büyük bir korku içinde yaşadıklarını dile getirdi. Özellikle çocuklarının bu durumdan fazlasıyla etkilendiğini vurgulayan Özkurt, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını talep ediyor.

Olayların Ardındaki Korku ve Endişe

Cebrail Özkurt, evine isabet eden yorgun mermilerin, özellikle düğün ve kutlamalar sırasında havaya rastgele ateş açılmasından kaynaklandığını belirtti. Özkurt, “Bu yorgun mermiler, 6 ayda evime isabet eden maganda kurşunlarıdır. Evin avlusuna, bahçesine, damına ve yaşam alanıma düştüler. Bu durumdan oldukça rahatsız olmaya başladık,” dedi. Ailesinin herhangi bir zarara uğramadığı için kendini şanslı hissettiğini ifade eden Özkurt, ancak bu durumun sürekli olmayacağının da altını çizdi.

Tarihsel Bir Örnek: Onur Başboğa

Özkurt, 2022 yılında Kızıltepe’de bir düğün sırasında başına yorgun mermi isabet eden 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın trajik ölümü ile bu durumu kıyasladı. “Birçok insanın mutlu günleri, başkalarının acısına dönüşmemeli. Kızıltepe'de yaz aylarında insanlar damlarda uyumak zorunda kalıyor, bu da durumu daha da tehlikeli hale getiriyor,” şeklinde konuştu.

Toplumsal Duyarlılığın Önemi

Cebrail Özkurt, havaya silah sıkmanın masum bir eğlence olmadığını, aksine insanların hayatlarını riske atan ciddi bir eylem olduğunu vurguladı. “Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Sevinç anlarımızı başkasının acısına dönüştürmemeliyiz,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yetkililerden daha sıkı denetim ve caydırıcı önlemler alınmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Bölgedeki bu tür olaylar, sadece Cebrail Özkurt’un ailesini değil, Kızıltepe’deki tüm toplumu etkileyen bir güvenlik sorunu haline gelmiş durumda. Yerel halk, bu durumu çözmek için yetkililerden daha fazla önlem bekliyor.

#Gündem Haberleri
#Mardin
