Dolar
41,6136 %0,23
Euro
48,8502 %0,43
Gram Altın
5.175,91 % 0,34
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Manifest Grubu Yeni Şarkısı "Rüya" ile Dinleyiciyle Buluştu

Manifest Grubu Yeni Şarkısı "Rüya" ile Dinleyiciyle Buluştu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Manifest Grubu Yeni Şarkısı "Rüya" ile Dinleyiciyle Buluştu
Okunma Süresi: 2 dk

Müzik dünyasında taze bir heyecan yaşanıyor. Türkiye'nin dinamik gruplarından biri olan Manifest, yeni single'ı "Rüya" ile hayranlarının karşısına çıktı. Altı kişilik bu enerjik grup, müzikseverleri etkileyici bir deneyimle buluşturmayı hedefliyor. "Rüya" şarkısının sözleri ve müzikal yapısıyla dikkat çekerken, grubun performansı da öne çıkıyor.

Manifest Grubu Hakkında

Kuruluşu 2020 yılına dayanan Manifest, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Oktay'dan oluşmaktadır. Her biri farklı müzikal yeteneklere sahip olan grup üyeleri, pop ve DnB müziğini harmanlayarak dinleyicilere modern bir müzik anlayışı sunuyor. Bu yeni parça, grubun önceki eserlerinden farklı olarak yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor.

Yeni Şarkı "Rüya" Neler Sunuyor?

"Rüya", şarkının söz ve müziği Ateş Atilla'ya, düzenlemesi ise Özcan Sayın'a (Justsayin) ait. Şarkı, vokal performanslarıyla dinleyiciyi hem duygusal hem de ritmik bir yolculuğa davet ediyor. Eser, sadece bir müzik parçası olmanın ötesinde, dinleyiciye görsel bir şölen de sunuyor. Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klip, Winx Club iş birliği ile gerçek peri kostümleri kullanılarak hazırlandı. VFX teknolojisi ile grup üyeleri, efsanevi Winx karakterlerine dönüştü.

Şarkının Sözleri

"Rüya" şarkısının sözleri, duygusal temalar etrafında şekilleniyor. Aşk, ayrılık ve güçlenme gibi konular, grup üyeleri tarafından güçlü bir şekilde aktarılıyor. Şarkının ilk bölümünde Lidya, geçmişten bahsederken, nakarat kısmında grup üyeleri birliktelik duygusunu ifade ediyor. Duygu yüklü sözleri, geniş bir dinleyici kitlesine hitap etme potansiyeline sahip.

Manifest'in Üyeleri ve Dinamikleri

Manifest, her biri kendi alanında yetenekli altı gençten oluşuyor. Lidya Pınar, vokal performansıyla dikkat çekerken, Hilal Yelekçi bilgisayar mühendisliği eğitimi ile gruba teknik bir bakış açısı katıyor. Zeynep Oktay, sahne duruşuyla grubu tamamlıyor; Mina Solak, dans ve vokal performansı ile grup içinde aktif bir rol üstleniyor. Esin Bahat, profesyonel dansçı olarak görselliğe katkı sağlarken, Sueda Uluca, iletişim tasarımı eğitimiyle grubun enerjisini artırıyor. Grup, belirlenmiş bir lider olmaksızın, eşit bir dinamikle çalışmalarını sürdürüyor.

Şarkının Erişilebilirliği

Manifest'in yeni şarkısı "Rüya", tüm dijital müzik platformlarından dinlenebilir. Dinleyiciler, bu yenilikçi parçayı keşfederek, grubun müzikal evrimine tanıklık etme fırsatını yakalayabilir. Müzikseverler, Manifest'in enerjik ve yaratıcı tarzını daha yakından tanımak için şarkıyı dinlemek üzere platformlara yönelebilir.

#Gündem
#Manifest
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
#Genel / 03 Ekim 2025
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde
#Genel / 03 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Serkan Çiçek Kimdir? MOSSAD Ajanı mı, Ne Yaptı, Yakalandı mı?
Serkan Çiçek Kimdir? MOSSAD Ajanı mı, Ne Yaptı, Yakalandı mı?
Gündem
Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi
Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi
Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci
Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci
Ceviz Suyu Nasıl Yapılır? Yağ Yakan ve Vücuda Şifa Olan Doğal Karışım
Ceviz Suyu Nasıl Yapılır? Yağ Yakan ve Vücuda Şifa Olan Doğal Karışım
DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı
DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi
İspanya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Tepki Gösterdi
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft