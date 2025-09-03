Mahir Bektaş: Kamu Yönetimi ve Denetim Alanında Yükselen Bir İsim

Kariyer Yolculuğu ve Eğitim Geçmişi

Mahir Bektaş, kamu yönetimi ve denetim alanında uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. 2025 yılı itibarıyla Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görevine devam eden Bektaş, geçmişteki müfettişlik deneyimi ve uzlaştırmacı kimliği ile sektördeki önemli figürlerden biri haline gelmiştir. Eğitim hayatı, kariyer yolculuğu ve mevcut görevleri, kamuoyunun ilgisini çeken konular arasında yer almaktadır.

Eğitim Hayatı ve İlk Yılları

1979 yılında Ankara'da dünyaya gelen Mahir Bektaş, ilk eğitimine Abidinpaşa İlkokulu'nda başlamış, ortaokul eğitimini ise 29 Ekim Ortaokulu'nda tamamlamıştır. Ailesinin 1994 yılında Adana'ya taşınmasıyla birlikte lise eğitimine Tepebağ Lisesi'nde devam etmiştir. 2000 yılında Tarsus Özel Çağ Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne tam burslu olarak kabul edilse de, iki yıl sonra Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne geçiş yaparak bu alandan mezun olmuştur. Şu anda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır ve kamu etiği ile denetim disiplini konularında derin bir hassasiyete sahiptir.

Kariyer Basamakları

Mahir Bektaş'ın kariyer yolculuğu, üniversite yıllarında özel sektörde edindiği deneyimle başlamıştır. 2007 yılında gerçekleştirilen KPSS sınavında Türkiye genelinde 92. olarak kamu kariyerine güçlü bir başlangıç yapmıştır. 2009 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı sınavında birincilikle göreve başlamış, ardından yeterlilik sürecini başarıyla tamamlayarak müfettiş unvanını elde etmiştir. 2025 yılının Şubat ayında Bayrampaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak atanmasıyla İstanbul'da yeni bir yaşam sürecine adım atmıştır.

Uzlaştırmacı Kimliği ve Aktif Rolü

2016 yılından itibaren Adalet Bakanlığı’na bağlı uzlaştırmacı olarak görev yapmaya başlayan Bektaş, 2018 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden aldığı eğitimle sertifikalı uzlaştırmacı bilirkişi unvanını kazanmıştır. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun denetim programlarında aktif rol alarak kamu denetimi alanında önemli katkılarda bulunmuştur. Mahir Bektaş'ın geçmişi, sadece bir kamu yöneticisi olarak değil, aynı zamanda bir uzlaştırmacı ve etik savunucusu olarak da şekillenmiştir.

Kişisel Hayatı ve Ailesi

Mahir Bektaş, aslen Ankaralı olup, çocukluk yıllarını bu şehirde geçirmiştir. Ailesinin Adana'ya taşınmasıyla bir süre burada yaşamış, ancak eğitim ve kariyer hayatı ağırlıklı olarak Ankara ve İzmir’de şekillenmiştir. 2025 yılı itibarıyla Bayrampaşa Belediyesi’nde göreve başlamasıyla İstanbul'a yerleşmiştir. Şu anki yaşamı ve kariyeri ile birlikte, kamu yönetimi ve denetim alanındaki gelişmelere katkı sağlamaya devam etmektedir.