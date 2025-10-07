Dolar
Lucas Torreira Galatasaray'da Kalıyor! Yeni Sözleşme 2030'a Kadar

14
14
Galatasaray, orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile uzun vadeli bir anlaşmaya varma aşamasına geldi. 29 yaşındaki futbolcunun mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olmasına rağmen, kulüp yönetimi geleceğe yönelik önemli bir adım atmaya karar verdi. Torreira'nın Galatasaray'daki geleceği ile ilgili yapılan bu planlama, futbolcunun kulüpte kalma isteğiyle de örtüşüyor.

Yeni Sözleşme Teklifi

Galatasaray yönetimi, Lucas Torreira'ya 2030 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Bu karar, kulübün orta saha hattındaki istikrarı sürdürme çabası olarak değerlendiriliyor. Torreira’nın, Galatasaray’da kariyerine devam etme arzusunun olduğu belirtiliyor. İddialara göre, Uruguaylı futbolcu, profesyonel futbol kariyerini sarı-kırmızılı forma altında sonlandırmayı düşünüyor.

Torreira'nın Performansı

Lucas Torreira, 2022 yazında Arsenal'den Galatasaray'a transfer olduktan sonra kısa sürede taraftarların sevgisini kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda önemli bir rol üstlenen tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 139 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte 8 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın başarısına önemli bir destek sundu.

Galatasaray, Torreira'nın yeteneklerinden yararlanarak orta saha dinamiklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, oyuncunun kulüple olan ilişkisini uzun vadeli bir sözleşmeyle pekiştirmek, hem takımın hem de futbolcunun geleceği açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Torreira'nın Galatasaray'daki performansı ve takıma sağladığı katkılar, yönetimin bu yöndeki kararını destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Gelecek yıllarda hem oyuncunun hem de kulübün hedefleri doğrultusunda başarılı bir birlikteliğin sürmesi bekleniyor.

