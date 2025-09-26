Dolar
Listede adınız varsa dikkat: IBAN'lar bu gece değişiyor

Listede adınız varsa dikkat: IBAN'lar bu gece değişiyor
Türkiye'nin dijital bankacılık alanındaki önemli temsilcilerinden Enpara, QNB Finansbank'tan ayrılarak bağımsız bir bankaya dönüşüm sürecini tamamladı. Bu değişimle birlikte, Enpara.com'un tüm ürün ve hesapları, müşterilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan Enpara Bank A.Ş.'ye devredildi. Devir sürecinin en dikkat çekici yanı, IBAN numaralarının değişmesi oldu.

IBAN Değişikliği ve Geçiş Süreci

Yeni dönemde, mevcut IBAN numaraları geçerliliğini yitirirken, tüm Enpara müşterileri için yeni IBAN numaraları oluşturulacak. Özellikle kira ödemeleri gibi düzenli işlemlerin kesintisiz devam etmesi amacıyla, eski IBAN numaralarına yapılan EFT ve SWIFT transferlerinin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağı belirtildi. Bu durum, kullanıcıların herhangi bir mağduriyet yaşamadan geçiş sürecini tamamlamalarına olanak tanıyacak.

Planlı Bakım Çalışmaları

Enpara tarafından yapılan açıklamaya göre, sistem aktarımı nedeniyle 26 Eylül Cuma akşamı saat 23.00 ile 27 Eylül Cumartesi sabahı 11.00 arasında planlı bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, 27 Eylül Cumartesi günü 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde kesintiler olabileceği de duyuruldu. Bu süre zarfında kullanıcıların dikkatli olmaları ve işlemlerini bu tarihler dışında gerçekleştirmeleri önerilmektedir.

Mobil Uygulama ve Kredi Kartı Değişiklikleri

Devir sonrası mobil uygulamada da önemli değişiklikler yaşanacak. Kullanıcılar, mevcut Enpara.com Cep Şubesi’ne giriş yapmak istediklerinde, yönlendirme ile yeni “Enpara Bank Cep Şubesi” uygulamasını indirerek bankacılık işlemlerine devam edebilecekler. Kredi kartı hizmetleri açısından ise, QNB ve Enpara kartlarını bir arada kullanan müşteriler için limitler ayrılacak. Artık her iki kartın limitleri bağımsız olarak yönetilecek ve limit paylaşımı tamamen müşterinin tercihine bırakılacak.

Enpara, yeni dönemde de EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz olarak sunulmaya devam edileceğini, ayrıca kredi kartının ömür boyu aidatsız olacağını açıkladı. Bu değişiklikler, Enpara'nın müşteri memnuniyetine odaklandığını ve dijital bankacılık alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

