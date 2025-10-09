Dolar
LGS 2026 Tarihleri ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

LGS 2026 Tarihleri ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

LGS 2026 Tarihleri ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler
2026 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlıklar devam ederken, milyonlarca 8. sınıf öğrencisi ve velisi, sınav tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi arayışına girmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak resmi açıklamalar, öğrencilerin bu kritik süreçteki beklentilerini şekillendirecek. Peki, LGS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman başlayacak? İşte bu soruların yanıtları.

LGS 2026 Sınav Tarihleri

2026 LGS'nin kesin tarihleri henüz açıklanmamış olsa da, sınavın Haziran ayının başlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da okulların kapanma tarihi olan 26 Haziran 2026 öncesinde sınavın yapılması muhtemel. MEB, sınav takvimi ile ilgili yapacağı duyuruda, kesin tarihleri ve detayları net bir şekilde paylaşacak. Bu nedenle, adayların MEB'in resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Başvuru Süreci

2026 LGS başvuru tarihleri de henüz netlik kazanmadı. Ancak, 2025 yılında düzenlenen LGS başvuru sürecine bakıldığında, başvuruların 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alındığı görülüyor. Bu çerçevede, 2026 LGS başvurularının da benzer bir zaman diliminde alınması bekleniyor. Adayların, başvuru tarihleri açıklandığında gerekli işlemleri zamanında yapabilmeleri için dikkatli olmaları gerekecek.

Öğrenci Yerleştirme Süreci

LGS, Türkiye'deki 8. sınıf öğrencileri için liselere geçişte önemli bir rol oynamaktadır. Sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen adaylar, LGS sonuçlarına göre tercihlerini yapacaklar. Bu süreç, öğrenci ve veliler için büyük bir heyecan ve belirsizlik yaratmaktadır. MEB'in sınav ve başvuru tarihlerini açıklamasıyla beraber, öğrencilerin hangi okullara yerleşebilecekleri konusunda daha net bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

