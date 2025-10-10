Dolar
Kuzey İrlanda - Slovakya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Kuzey İrlanda - Slovakya Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)
Okunma Süresi: 2 dk

Dünya Kupası Elemeleri heyecanı, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalarla devam ediyor. Kuzey İrlanda, grup aşamasındaki kritik maçlarından birinde Slovakya’yı ağırlayacak. Bu önemli mücadele, takımların Dünya Kupası’na katılma umutlarını sürdürmesi açısından büyük bir öneme sahip. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı, futbolseverler tarafından sıkça araştırılmakta. İşte bu karşılaşmaya dair detaylar.

Kuzey İrlanda - Slovakya Maçının Tarihi ve Saati

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasındaki maç, 10 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Belfast'taki Windsor Park Stadyumu’nda yapılacak olan bu karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. İki takım için de kritik bir önem taşıyan bu mücadelede, her iki ekip de galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

Maçın Yayın Bilgileri

Mücadelenin yayın hakları Exxen platformuna ait. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı Exxen üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Kuzey İrlanda'nın ev sahipliği yapacağı bu maçta, Slovakya'nın zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönme hedefi bulunuyor. Her iki takımın da Dünya Kupası’na katılma şansı açısından bu maç büyük bir fırsat sunuyor.

Sonuç olarak, hem Kuzey İrlanda hem de Slovakya, Dünya Kupası elemeleri kapsamında bu karşılaşmadan puan almak için mücadele edecek. Futbolseverler, bu önemli maçı kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladı.

