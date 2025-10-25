Dolar
Kuvvetli Sağanak İstanbul'u Vurdu: Vatan Caddesi'nde Yol Çöktü

Kuvvetli Sağanak İstanbul'u Vurdu: Vatan Caddesi'nde Yol Çöktü

14
14
Kuvvetli Sağanak İstanbul'u Vurdu: Vatan Caddesi'nde Yol Çöktü
Okunma Süresi: 1 dk

İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağış, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuz sonuçlar doğurdu. Özellikle Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi, meydana gelen yol çökmesi ile dikkat çekti. Yağışlar nedeniyle oluşan çökme, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 6 metrekare genişliğinde bir alanda gerçekleşti. Olay, sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturdu.

Taksi Kazası ve Güvenlik Önlemleri

Çökme nedeniyle cadde üzerinde manevra yapan A.Y. yönetimindeki bir taksi, çukura düşmemek için yön değiştirmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, taksiciyi araç içerisinden çıkararak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ters dönen taksi, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ayrıca, çökme meydana gelen Vatan Caddesi'nde başka kazaların yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alındı.

Diğer Olaylar ve Etkileri

Sağanak yağışın etkileri bununla sınırlı kalmadı. Turgut Özal Millet Caddesi'nde bir otomobil, biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Su içinde bekleyen sürücü, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. İstanbul'daki bu şiddetli yağışlar, kentin ulaşımını olumsuz etkileyerek, vatandaşları zor durumda bıraktı. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

