Kütahya'daki Deprem Sonrası Naci Görür'den Fay Sistemi Uyarısı

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 02.54 olarak kaydedilirken, derinliği 12,1 kilometre olarak belirlendi. Bu deprem, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirler ile çevre illerde de hissedildi ve geniş bir alanda paniğe neden oldu.

Depremin Etkileri ve Analizler

Depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görür, Batı Anadolu’nun batıya doğru hareket etmesinin, bölgede kuzey-güney yönlü gerilmelere yol açtığını ifade etti. Bu gerilmelerin sonucunda doğu-batı doğrultusunda grabenlerin oluştuğunu belirtti. Özellikle İzmir-Aydın-Bozdağ horstunun bu süreçte kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fay Sistemleri ve Deprem Yorumları

Prof. Dr. Görür, Batı Anadolu'daki depremlerin, bölgenin batıya kayışı ile ilişkili olduğunu ve bu durumun fay sistemlerinin oluşumunu etkilediğini açıkladı. Fayların yön ve konumunun doğru bir şekilde analiz edilmesinin önemine dikkat çekti. Görür, depremlerin yerleri ve düzlemlerinin yönlerinin doğru yorumlanmadığı takdirde, kafa karışıklıklarına neden olabileceğini vurguladı. Bu bağlamda, Görür'ün paylaşımlarında yer alan ifadeler, bilimsel bir bakış açısıyla depremlerin analizini destekleyen önemli tespitler sunuyor.

Görür, “Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellikle kuzey-güney gerilmektedir. Sonuçta genellikle doğu-batı yönlü grabenler oluşmaktadır,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar, bölgedeki fay sistemlerinin dinamiklerini anlamak açısından kritik bir bilgi sağlıyor.

Sonuç olarak, Kütahya'daki deprem, bölgedeki fay sistemlerinin ve jeolojik hareketlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür doğal olayların bilimsel olarak doğru bir şekilde analiz edilmesi, hem halkın bilinçlenmesi hem de olası depremlere karşı hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yorumlar
