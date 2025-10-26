Kuruluş Orhan 1. Bölüm Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu

ATV'nin izleyiciyle buluşturduğu ve büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin sona ermesinin ardından, merakla beklenen Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi netleşti. İzleyiciler, dizinin 1. bölümünün hangi gün yayınlanacağını ve bu hafta ekrana gelip gelmeyeceğini sorguluyor. Kuruluş Orhan, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Orhan'ın İlk Bölümünde Dikkat Çeken Detaylar

Kuruluş Orhan dizisi, Türk tarihine önemli bir dönem olan Osmanlı'nın kuruluş sürecini ele alıyor. Dizi, ilk bölümünde “Toplanacak toydan çıkacak karar Bursa’nın sonu olacak!” repliğiyle dikkat çekiyor. Bu ifade, dizinin tarihsel bağlamını ve olayların ciddiyetini gözler önüne seriyor. İzleyicilerin, bu repliğin arka planındaki tarihi olayları ve karakterlerin bu süreçteki rollerini incelemesi bekleniyor.

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu

Kuruluş Orhan dizisinin başrolünde Mert Yazıcıoğlu yer alırken, dizinin kadrosunda deneyimli isimler de bulunuyor. Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız ve Burak Sergen gibi önemli oyuncular, dizinin güçlü yapısına katkı sağlayacak. Ayrıca, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi isimler de dizinin zengin kadrosunu oluşturuyor.

Kuruluş Orhan, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Dizi, Türk televizyon tarihindeki önemli yapımlardan biri olmaya aday. İzleyicilerin, diziye olan ilgisi ve beklentileri, yayın günü geldiğinde daha da artacak.