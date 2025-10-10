Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Süreci Sona Erdi

Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşlar için sunulan borç yapılandırma kolaylığı, bugün itibarıyla sona eriyor. Milyonlarca bireyi ilgilendiren bu yapılandırma süreci, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen süreler çerçevesinde yürütülüyor. Bugün saat 23:59 itibarıyla geçerliliğini yitirecek olan yapılandırma fırsatı, borçlular için önemli bir çözüm sunuyordu.

Yapılandırma Koşulları ve Uygulama Süreci

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin, Merkez Bankası tarafından belirlenen %3.11 faiz oranıyla 48 ay vade imkanıyla yapılandırılmasına dair tavsiye niteliğinde bir karar almıştı. Bu karar, 10 Temmuz 2025 ve öncesindeki borçları kapsayan yapılandırma talepleri için 3 aylık bir başvuru süresi tanımıştı. Ancak, bu süre içinde başvurusunu gerçekleştirmeyen borçlular, yapılandırma fırsatından yararlanamayacak.

Yapılandırma Kapsamında Değişiklikler

Yapılandırma sürecinde, kredi kartı borçlarıyla ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. Artık sadece asgari tutarı ödenmeyen kredi kartları değil, dönem borcunun kısmen veya tamamen ödenmediği durumlar da yapılandırma kapsamına alınmaktadır. Ayrıca, ihtiyaç kredileri için gecikme süresi, 30 günü aşan ödemelerle sınırlı olmaktan çıkarılmış; her türlü gecikmiş ödeme yapılandırmaya dahil edilmiştir. Bu durum, borçların yeniden yapılandırılmasını kolaylaştırarak, borçlulara daha esnek bir ödeme planı sunmaktadır.

Ödeme Gücü ve Borç Yönetimi

Uzmanlar, ödeme güçlüğü çeken bireylerin borçlarını uzun vadeye yayarak düzenli bir ödeme planı oluşturmalarının önemine dikkat çekmektedir. Aksi takdirde, yalnızca asgari ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması durumunda, borçlular temerrüde düşme riskini, kredi notlarının olumsuz etkilenmesini ve yüksek faiz yükleriyle karşılaşma ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle, borçlu vatandaşların yapılandırma imkanını değerlendirmeleri, finansal sağlıkları açısından büyük bir önem taşımaktadır.