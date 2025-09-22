Korkutan depremler sonrası uzmanlar o bölge için uyardı: 'Gerginlik halen var'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son dönemde meydana gelen depremlerle dikkat çekiyor. 10 Ağustos'ta 6.1 büyüklüğünde bir deprem yaşayan bölge, geçtiğimiz gece saat 00:05'te 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha yaşadı. Deprem uzmanları, bu sarsıntıların ardından bölgedeki gerginliğin devam ettiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sındırgı'daki depremler hakkında bilgi verdi. Ercan, “Sındırgı Sinandede'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin, 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından gerçekleştiğini belirtti. Önceden yaşanan artçı depremler M5.1’e kadar yükselebilmişti. Bu sabah gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte oldu ve burada henüz boşalmamış bir gerginliğin mevcut olduğunu gösteriyor” dedi. Ercan, geçmişteki Simav depremlerine atıfta bulunarak, artçı depremlerin boşalmasının uzun süreceğini vurguladı. Ancak, 6.1 büyüklüğündeki depremin üstünde bir artçı beklemediğini de ekledi.

Ayrıca, Sındırgı'da halkın hala çadırlarda yaşadığını görebilmenin bir utanç kaynağı olduğunu ifade eden Ercan, ağır hasarlı yaklaşık 600 yapının yıkılmak üzere olduğunu ve 980 konutun oturulamaz durumda bulunduğunu belirtti. Ercan, “Burası Türkiye'nin ayıbıdır,” diyerek durumu eleştirdi.

Deprem Faaliyetleri ve Gözlemler

Diğer bir deprem uzmanı olan Prof. Dr. Naci Görür, Sındırgı çevresinde meydana gelen depremlerin başlangıçta normal olduğunu, ancak aşırı sayıda meydana gelmelerinin dikkat çekici bir durum yarattığını ifade etti. Görür, depremlerin çoğunun Gediz Grabeni’nin kuzey horst bölgesi üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bu bölgenin çok sayıda çekirdek ve fay ile kesildiğini, bu durumun da yeni sarsıntılara yol açabileceğini söyledi.

Görür, deprem için fay ve düzlemlerin belirlenmesinin önemine dikkat çekerek, bölgedeki aktif fay hatlarının durumu hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı sürdüreceğini açıkladı. Uzmanlar, bölgedeki depremlerin takibinin önemli olduğunu ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.