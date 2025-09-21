Dolar
41,3796 %0,35
Euro
48,6458 %0,72
Gram Altın
4.903,41 % 1,35
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Komisyon, Düşünce Kuruluşlarını Dinleyecek

Komisyon, Düşünce Kuruluşlarını Dinleyecek

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Komisyon, Düşünce Kuruluşlarını Dinleyecek
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Eylül Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında on ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantıda, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerinin temsilcileri, komisyon üyelerine görüş ve önerilerini sunma fırsatı bulacak. Komisyon, TBMM Başkanlığı ve üyelerinden gelen öneriler doğrultusunda farklı kesimlerin görüşlerine önem vermeye devam ediyor.

Dinleme Sürecinin Genişlemesi

Toplantılarda bazı komisyon üyeleri, gençlik ve kadın örgütlerinin de dinlenmesi gerektiğini vurgularken, diğerleri dinlemelerin tamamlanarak yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalara geçilmesi gerektiğini savunuyor. Dinlemelerin ardından oluşturulacak yasal çerçeve ile ilgili siyasi partilerin görüş ve önerileri de alınacak. Bu süreç, komisyonun etkinliğini artırmayı ve toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı hedefliyor.

Önceki Toplantıların İçeriği

Komisyon, 5 Ağustos'ta çalışma usul ve esaslarını belirlemişti. 8 Ağustos'taki toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyona bilgi sunmuştu. 12 Ağustos'taki toplantıda ise dinlenecek kurum ve kuruluşlarla ilgili öneriler değerlendirilmişti. 19 Ağustos’tan itibaren şehit aileleri, gaziler, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, baro başkanları, eski Meclis başkanları, sendika ve işveren örgütleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlenmeye başlamıştı.

Son Toplantıda Yaşanan Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda, bölgedeki sivil toplum örgütleri ve dini kanaat önderleri dinlendi. Ancak İTTİHAD Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek’in konuşması sırasında yaşanan tartışmalar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın tepkisini çekti ve bazı DEVA Partili üyelerin komisyonu terk etmesine sebep oldu. Bu gelişmeler, komisyonun dinleme süreçlerinin ne denli önemli ve tartışmalı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

#Tbmm
Wilma Elles'in Eşi Mehmet Şah Çelik: Kariyeri ve Aile Yaşamı
Wilma Elles'in Eşi Mehmet Şah Çelik: Kariyeri ve Aile Yaşamı
#Gündem / 21 Eylül 2025
Gökhan Özen Dolandırıcılık Olayına Karıştı
Gökhan Özen Dolandırıcılık Olayına Karıştı
#Magazin / 21 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Bursa'da Ters Şeritte Tehlikeli Seyir
Bursa'da Ters Şeritte Tehlikeli Seyir
Gündem
Marketçi, 5 Litrelik Yağdan Elde Ettiği Kârı Açıkladı
Marketçi, 5 Litrelik Yağdan Elde Ettiği Kârı Açıkladı
DHA İstanbul Bülteni - 1
DHA İstanbul Bülteni - 1
Canlı Altın Fiyatları ve Dolar Kuru - 21 Eylül 2025
Canlı Altın Fiyatları ve Dolar Kuru - 21 Eylül 2025
Okul kantinlerinde yeni dönem: Veliler artık karekodla denetim yapabilecek
Okul kantinlerinde yeni dönem: Veliler artık karekodla denetim yapabilecek
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
Turkuaz Kart Nedir, Kimlere Verilir? Danilo Zanna’ya Verilmesinin Ardından Gündem Oldu
Turkuaz Kart Nedir, Kimlere Verilir? Danilo Zanna’ya Verilmesinin Ardından Gündem Oldu
Yoksulluk Yalnızca Cebi Değil, Zekâyı da Zayıflatıyor
Yoksulluk Yalnızca Cebi Değil, Zekâyı da Zayıflatıyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft