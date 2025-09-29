Kış Saati Uygulaması 2025: Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?

23 Eylül tarihinde gerçekleşen Sonbahar Ekinoksu ile birlikte, Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın başlangıcı kabul ediliyor. Türkiye'de bu dönemde, gün ışığının azalması ve havaların erken kararmasıyla, kış saati uygulamasına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. 2025 yılında saatlerin geri alınıp alınmayacağı ve kış saati uygulamasının başlayıp başlamayacağı, pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor.

Kış Saati Uygulamasının Geçmişi

2016 yılında Türkiye'de, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilmişti. 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile, kış saati uygulamasına son verilmiş ve saatlerin her yıl boyunca ileri alınması kararlaştırılmıştı. Bu karar, 30 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girdi ve o tarihten sonra Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilmeyecek şekilde yaz saati uygulaması sürdürüldü.

2025 Yılı İçin Beklentiler

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte, erken saatlerde işe veya okula giden bireyler, saatlerin geri alınması konusunda bilgi arayışına girdi. Ancak, 2016'dan bu yana uygulanan yaz saati uygulamasının devam edeceği, resmi kararlarla belirlenmiş durumda. Avrupa'nın birçok ülkesinde kış saati uygulaması her yıl düzenli olarak yapılırken, Türkiye'de bu uygulamanın sonlandırılması, vatandaşlar arasında farklı tepkilere yol açmıştı.

Gün Işığından Yararlanma Stratejisi

Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesi, gün ışığından daha fazla yararlanma hedefi doğrultusunda atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, saatlerin yıl boyunca ileri alınarak, vatandaşların gün ışığından daha etkin bir şekilde faydalanmalarını amaçlıyor. Bu uygulama, günlerin kısaldığı sonbahar ve kış aylarında, özellikle sabah saatlerinde aydınlatma ihtiyaçlarını azaltmayı hedefliyor.

Kuzey Yarım Küre’de Mevsimsel Değişiklikler

Kuzey Yarım Küre'de kış gündönümü, yaklaşık 21 Aralık tarihinde gerçekleşiyor ve bu tarih, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla düştüğü zamandır. Bu tarihten itibaren gündüz süreleri uzamaya başlar. Aynı zamanda, yaz gündönümü olarak bilinen 21 Haziran, kuzey yarımkürede en uzun günün yaşandığı, güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne dik düştüğü bir dönemdir. Bu mevsimsel değişiklikler, saat uygulamalarıyla doğrudan ilişkili olmasa da, gün ışığının kullanımı ve enerji tasarrufu açısından önemli bir faktör oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye'de 2025 yılında saatlerin geri alınmayacağı ve yaz saati uygulamasının devam edeceği, resmi açıklamalarla desteklenmektedir. Bu uygulamanın, enerji verimliliği ve gün ışığından daha iyi yararlanma konusundaki hedeflerle uyumlu olduğu ifade edilmektedir.