“Kayyumlar Gidecek, Biz Kalacağız!” Üniversiteliler Ankara’da Yürüdü

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını protesto eden üniversite öğrencileri, bu kez Ankara sokaklarına çıktı. Ankara Üniversiteliler Birliği’nin çağrısıyla bir araya gelen gençler, 100. Yıl Pazar Yeri’nden yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız” sloganları atan öğrenciler, yurttaşların balkon ve pencerelerden alkışlarla destek verdi.

Gençlerin Mevlana Bulvarı’na çıkarak yolu trafiğe kapatması üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Biber gazının kullanıldığı olaylarda kısa süreli arbede yaşandı. Müdahale sırasında bazı öğrenciler gözaltına alınırken, protesto sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Benzer bir eylem İzmir’de de gerçekleştirildi. Alsancak Gar önünde toplanan öğrenciler, CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüdü. Yürüyüş, Kültürpark Lozan Kapısı’nda yapılan basın açıklamasıyla son buldu. Üniversite Öğrenci Kolektifi adına okunan açıklamada, kayyum uygulamalarına sert eleştiriler yöneltildi ve gençliğin hakları için sokakta olmaya devam edeceği vurgulandı.

Eylemlerde, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan baskı ortamına dikkat çekilirken, gençlerin geleceksizlik, yoksulluk ve diplomalarının iptali gibi sorunlara karşı direnişte oldukları ifade edildi.