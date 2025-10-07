Karadeniz'in Deniz Kadınları: Geleneksel Balıkçılıkta Azalan Sayılar

Karadeniz Bölgesi'nde, sayıları giderek azalan kadın balıkçılar, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'nde 70 yılı aşkın bir süredir devam eden bir geleneği yaşatıyor. 1950'li yıllardan bu yana, eşlerine destek olmak amacıyla balıkçı teknelerine binen bu azimli kadınlar, sadece ev ekonomisine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda balıkçı teknesini kullanarak ağ atma sürecinde de aktif rol alıyorlar.

Gece Avları ve Zorlu Mücadele

Okçulu Mahallesi'nde yaklaşık 20 kadın balıkçı, sabah olmadan denize açılarak mezgit avına çıkıyor. Gece saat 03.00 civarında denize açılan kadınlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte kıyıya yanaşıyor. Balıkçı Havagül Arslan, bu zorlu süreci şöyle anlatıyor: "Denize ağ atıyoruz, ağlarımızı çekiyoruz ve balıklarımızı ayıklıyoruz. Şu anda palamut sezonu, ama olmadığı için mezgit avı yapıyoruz. Geceden gitmesi zor oluyor ama ekmek parası için denize açılıyoruz." Bu ifadeler, kadın balıkçıların zorluklara rağmen kararlılıklarını gözler önüne seriyor.

Ailenin Destek Gücü: Eşler

Balıkçı Mehmet Arslan, bu mesleğin aile içinde nasıl bir dayanışma ile sürdürüldüğünü vurguluyor. "Eşimle birlikte denize açılıyoruz. Gece açılıp sabah saatlerinde dönüyoruz, tüm işlemleri birlikte yapıyoruz," diyor. Bu işbirliği, kadın ve erkek balıkçıların birbirlerine olan desteklerinin yanı sıra, balıkçılığın bir aile geleneği olarak nasıl nesilden nesile aktarıldığını da gösteriyor.

Çocuklar ve Balıkçılığın Zorluğu

Bahar Demir ise balıkçılığın zorluklarına değinerek, "Bizim okula giden çocuklarımız var, onları hazırlayıp saat 06.00 gibi buraya geliyorum. Burada ağ temizliyoruz ve balıkları ağlardan temizliyoruz," şeklinde konuşuyor. Kadın balıkçılar, soğuk havalarda bile bu zorlu süreci devam ettirerek, ailelerinin geçimini sağlamak için çaba gösteriyorlar. "Balıkçılık zor, soğuk havalarda daha da zor. Bazen soğuktan ellerimiz bile tutmuyor ama herkes ekmeğinin peşinde," diyor Demir.

Böylelikle, Okçulu Mahallesi'nde yaşayan kadın balıkçılar, hem geleneksel bir mesleği sürdürmekte hem de ailelerinin geçimi için büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Bu azimli kadınlar, Karadeniz’in denizlerinde, zorlu koşullara rağmen balıkçılığın yaşatılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.