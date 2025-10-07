Dolar
41,7127 %0,23
Euro
48,6453 %0,44
Gram Altın
5.311,76 % 0,06
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Karadeniz'in Deniz Kadınları: Geleneksel Balıkçılıkta Azalan Sayılar

Karadeniz'in Deniz Kadınları: Geleneksel Balıkçılıkta Azalan Sayılar

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Karadeniz'in Deniz Kadınları: Geleneksel Balıkçılıkta Azalan Sayılar
Okunma Süresi: 2 dk

Karadeniz Bölgesi'nde, sayıları giderek azalan kadın balıkçılar, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi'nde 70 yılı aşkın bir süredir devam eden bir geleneği yaşatıyor. 1950'li yıllardan bu yana, eşlerine destek olmak amacıyla balıkçı teknelerine binen bu azimli kadınlar, sadece ev ekonomisine katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda balıkçı teknesini kullanarak ağ atma sürecinde de aktif rol alıyorlar.

Gece Avları ve Zorlu Mücadele

Okçulu Mahallesi'nde yaklaşık 20 kadın balıkçı, sabah olmadan denize açılarak mezgit avına çıkıyor. Gece saat 03.00 civarında denize açılan kadınlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte kıyıya yanaşıyor. Balıkçı Havagül Arslan, bu zorlu süreci şöyle anlatıyor: "Denize ağ atıyoruz, ağlarımızı çekiyoruz ve balıklarımızı ayıklıyoruz. Şu anda palamut sezonu, ama olmadığı için mezgit avı yapıyoruz. Geceden gitmesi zor oluyor ama ekmek parası için denize açılıyoruz." Bu ifadeler, kadın balıkçıların zorluklara rağmen kararlılıklarını gözler önüne seriyor.

Ailenin Destek Gücü: Eşler

Balıkçı Mehmet Arslan, bu mesleğin aile içinde nasıl bir dayanışma ile sürdürüldüğünü vurguluyor. "Eşimle birlikte denize açılıyoruz. Gece açılıp sabah saatlerinde dönüyoruz, tüm işlemleri birlikte yapıyoruz," diyor. Bu işbirliği, kadın ve erkek balıkçıların birbirlerine olan desteklerinin yanı sıra, balıkçılığın bir aile geleneği olarak nasıl nesilden nesile aktarıldığını da gösteriyor.

Çocuklar ve Balıkçılığın Zorluğu

Bahar Demir ise balıkçılığın zorluklarına değinerek, "Bizim okula giden çocuklarımız var, onları hazırlayıp saat 06.00 gibi buraya geliyorum. Burada ağ temizliyoruz ve balıkları ağlardan temizliyoruz," şeklinde konuşuyor. Kadın balıkçılar, soğuk havalarda bile bu zorlu süreci devam ettirerek, ailelerinin geçimini sağlamak için çaba gösteriyorlar. "Balıkçılık zor, soğuk havalarda daha da zor. Bazen soğuktan ellerimiz bile tutmuyor ama herkes ekmeğinin peşinde," diyor Demir.

Böylelikle, Okçulu Mahallesi'nde yaşayan kadın balıkçılar, hem geleneksel bir mesleği sürdürmekte hem de ailelerinin geçimi için büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Bu azimli kadınlar, Karadeniz’in denizlerinde, zorlu koşullara rağmen balıkçılığın yaşatılmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

#Ordu
#Balıkçı
#Kadın Balıkçı
Lucas Torreira Galatasaray’da Kalıyor! Yeni Sözleşme 2030’a Kadar
Lucas Torreira Galatasaray’da Kalıyor! Yeni Sözleşme 2030’a Kadar
#Gündem / 07 Ekim 2025
Ünlü Oyuncu Ben Lewis, 46 Yaşında Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Ben Lewis, 46 Yaşında Hayatını Kaybetti
#Magazin / 07 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
AK Parti Eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
AK Parti Eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Gündem
TOKİ Başvurularında Son Durum: Sosyal Konut Projesi Hakkında Bilgiler
TOKİ Başvurularında Son Durum: Sosyal Konut Projesi Hakkında Bilgiler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Trafik Denetimlerine Yönelik Açıklamaları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Trafik Denetimlerine Yönelik Açıklamaları
DGS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Tarihler Belli Olmaya Başladı
DGS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Tarihler Belli Olmaya Başladı
7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı
Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ Teklifi
Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ Teklifi
Survivor 2026'nın İlk Yarışmacısı Belli Oldu
Survivor 2026'nın İlk Yarışmacısı Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft