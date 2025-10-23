Dolar
Karabük'te Su Oluğuna Düşen 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Karabük'te Su Oluğuna Düşen 87 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Acıöz köyünde, evinin bahçesindeki su oluğuna düşen 87 yaşındaki Şevket Özdoğan, yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi ve bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Şevket Özdoğan, evinin bahçesinde hayvanların su içtiği oluğa düştü. Düşme anını gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özdoğan’ı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı ve acil olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık Durumu ve İncelemeler

Hastanede yapılan müdahale sonrası, Özdoğan’ın durumu ciddiyetini korudu. Ancak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği bilgisi alındı. Özdoğan’ın kalp hastası olduğu öğrenildi. Olayın ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Bu tür kazaların yaşanmaması için halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Karabük’te yaşanan bu üzücü olay, yerel halk arasında dikkatle takip ediliyor. Acıöz köyü, sakin yaşam tarzı ve doğal güzellikleriyle bilinirken, bu tür kazalar, her zaman beklenmedik bir şekilde gerçekleşebiliyor. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade ediyor.

