Kahramanmaraş'ta Poligondan Silah ve Mermi Çalan 16 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki H.E., üç gün süren arama çalışmalarının ardından yakalandı. Özel harekat polisleri, dron ve köpek destekli operasyonla gerçekleştirdikleri başarılı bir müdahale ile şüpheliyi ele geçirdi. Olay, şehirdeki güvenlik önlemlerinin ve polis çalışmalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın Gelişimi

Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. H.E. isimli genç, bir poligondan iki silah ve 300 adet mermi çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından güvenlik güçleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı. İhbarlar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, H.E.'nin yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı saha taraması yapıldı.

Polis Operasyonu

Yapılan araştırmalar neticesinde, H.E.'nin Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığı belirlendi. Bu bilgi üzerine özel harekat polisleri, bölgeyi abluka altına aldı. Şüphelinin fark edilerek kaçmaya çalışması üzerine, dron ve köpek destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında H.E. yakalandı ve gözaltına alındı. Ele geçirilen silahların da olayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

İşletme Sahibi İhbar Etti

Olayın gelişimine dair bilgi veren kebapçı işletmesinin sahibi, H.E.'nin kendilerinden yemek istediğini ve ilk olarak salı günü kendisini gördüklerini belirtti. Dün, aranan kişi olduğuna dair fotoğrafı görünce durumu polise bildirdiklerini ifade eden işletme sahibi, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması, şehirdeki güvenlik önlemlerinin etkinliğini gözler önüne seriyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.