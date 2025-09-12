Dolar
41,2947 %0,26
Euro
48,4511 %0,46
Gram Altın
4.855,04 % 0,55
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Kahramanmaraş'ta Poligondan Silah ve Mermi Çalan 16 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Poligondan Silah ve Mermi Çalan 16 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Kahramanmaraş'ta Poligondan Silah ve Mermi Çalan 16 Yaşındaki Şüpheli Yakalandı
Okunma Süresi: 2 dk

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir poligondan silah ve mermi çalan 16 yaşındaki H.E., üç gün süren arama çalışmalarının ardından yakalandı. Özel harekat polisleri, dron ve köpek destekli operasyonla gerçekleştirdikleri başarılı bir müdahale ile şüpheliyi ele geçirdi. Olay, şehirdeki güvenlik önlemlerinin ve polis çalışmalarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın Gelişimi

Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. H.E. isimli genç, bir poligondan iki silah ve 300 adet mermi çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından güvenlik güçleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlattı. İhbarlar ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda, H.E.'nin yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı saha taraması yapıldı.

Polis Operasyonu

Yapılan araştırmalar neticesinde, H.E.'nin Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde saklandığı belirlendi. Bu bilgi üzerine özel harekat polisleri, bölgeyi abluka altına aldı. Şüphelinin fark edilerek kaçmaya çalışması üzerine, dron ve köpek destekli operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında H.E. yakalandı ve gözaltına alındı. Ele geçirilen silahların da olayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

İşletme Sahibi İhbar Etti

Olayın gelişimine dair bilgi veren kebapçı işletmesinin sahibi, H.E.'nin kendilerinden yemek istediğini ve ilk olarak salı günü kendisini gördüklerini belirtti. Dün, aranan kişi olduğuna dair fotoğrafı görünce durumu polise bildirdiklerini ifade eden işletme sahibi, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şüphelinin yakalanması, şehirdeki güvenlik önlemlerinin etkinliğini gözler önüne seriyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

VGM Burs Başvuru Tarihleri 2025-2026 Dönemi Belli Oldu Mu?
VGM Burs Başvuru Tarihleri 2025-2026 Dönemi Belli Oldu Mu?
#Gündem / 12 Eylül 2025
Kerem Aktürkoğlu Sakatlandı mı? Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durum
Kerem Aktürkoğlu Sakatlandı mı? Trabzonspor Maçı Öncesi Son Durum
#Spor / 11 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Faizsiz 250 Bin TL Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar ve Detaylar Açıklandı!
Faizsiz 250 Bin TL Evlilik Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar ve Detaylar Açıklandı!
Gündem
81 İlde Faizsiz Ev ve Araç Alımında Yeni Dönem
81 İlde Faizsiz Ev ve Araç Alımında Yeni Dönem
Çarpıntı’nın Aslı’sı Lizge Cömert Kimdir? Kaç Yaşında Nereli?
Çarpıntı’nın Aslı’sı Lizge Cömert Kimdir? Kaç Yaşında Nereli?
Konuşanlar İçin Rekor Ücret! Hasan Can Kaya Disney Plus’tan Kaç Dolar Alacak?
Konuşanlar İçin Rekor Ücret! Hasan Can Kaya Disney Plus’tan Kaç Dolar Alacak?
Veliaht Reyhan Kimdir? İşte Gerçek Adı Ve Hikâyesi
Veliaht Reyhan Kimdir? İşte Gerçek Adı Ve Hikâyesi
Ay-Yıldızlılar İçin Yapay Zeka Hesapladı! Türkiye’nin Dünya Kupası Şansı Yüzde 88
Ay-Yıldızlılar İçin Yapay Zeka Hesapladı! Türkiye’nin Dünya Kupası Şansı Yüzde 88
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu
Ünlülerin Çocukları ve Hayvanlarıyla Renkli Anları
Ünlülerin Çocukları ve Hayvanlarıyla Renkli Anları
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft