Japonya Prensesi Akiko, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirme amacını taşırken, Prenses Akiko'nun Türkiye'ye olan ilgisini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Anıtkabir'deki Tören

Prenses Akiko, Anıtkabir'in kutsal topraklarına adım attıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Bu anlamlı an, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi ve kültürel bağların yeniden hatırlanmasına vesile oldu. Ardından, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Prenses, ziyaretini daha da anlamlı kılmak için Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Önemli İsimler Eşlik Etti

Bu özel ziyarette Prenses Akiko'ya, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko ve beraberindeki heyet eşlik etti. Tören, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğini pekiştiren önemli bir etkinlik olarak kaydedildi. Prenses Akiko'nun Anıtkabir ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.